洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳能源化工智能制造产业技术创新战略联盟成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-04 08:50

　　昨日，由中石化(洛阳)科技有限公司倡议成立的洛阳能源化工智能制造产业技术创新战略联盟在洛阳国家高新技术产业开发区“揭开红盖头”。借助这个“洛阳朋友圈”，我市相关企业、科研院所和高等院校将集聚创新要素，解决困扰产业的共性、关键性技术难题，促进区域能源化工产业持续、快速、健康发展。

　　产业集群是现代产业发展的重要组织形式，是地区经济发展的主导力量。为落实党中央、国务院关于推进以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设战略，以科技创新支撑引领洛阳经济建设，日前，位于洛阳高新区的中石化(洛阳)科技有限公司发出倡议，驻洛的与能源化工科技及先进制造业产业相关企事业单位、科研院所、高等院校联合起来，共同创建洛阳能源化工智能制造产业技术创新战略联盟，凝聚创新合力，开创合作共赢新模式，助推郑洛新国家自主创新示范区、河南自贸区洛阳片区快速发展。

　　昨日，在特邀参会的中国科学院院士陈俊武的见证下，洛阳能源化工智能制造产业技术创新战略联盟正式成立。联盟首批成员单位中有中信重工机械股份有限公司、中国石化洛阳分公司等大型央企，又有中船重工第七二五研究所、清华高端装备研究院洛阳基地等科研院所，还有河南科技大学、洛阳理工学院等高等院校，洛阳隆华传热节能股份有限公司等一批高科技民营企业也加入联盟。

　　新成立的战略联盟将在五个方面发力：了解总结行业内改革发展的新经验、新思路，为政府主管部门制定相关产业发展战略、规划和政策提供理论和实践依据；组织行业内企业间交流互动，创造公平的市场竞争环境，促进能化科技与先进制造业行业健康发展；共建技术平台，利用平台优势申报国家部委、地方政府相关项目，最大限度争取国家和地方的政策、资金支持；组织联盟内部成员合作进行科研项目开发；为联盟成员企业提供专业技术评审、项目诊断等。

　　战略联盟成立后，中石化(洛阳)科技有限公司分别与中信重工机械股份有限公司、洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳涧光特种装备股份有限公司、洛阳森德石化工程有限公司签订战略合作协议。 (洛阳日报记者 赵志伟)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]腐乳、臭豆腐、豆豉真的健康吗？答案挺意外！
  • ·[健康]牙膏选错，牙刷错，你想过牙齿的感受吗？
  • ·[健康]外阴反复瘙痒，或是“外阴白斑”惹的祸
    		•
    清明假期 来趟“缅怀之旅”
    清明假期 来趟“缅怀之旅”
    清明假期 来趟“缅怀之旅”
        清明时节，慎终追远。借机踏青访古，来趟“缅怀之旅”再合适不过，在此为您推荐一些缅怀先烈或古人的景区，...
  • ·老人跟团游成主力 旅途购物如何不上当
  • ·离异后,幸福可能就在下一站等你
  • ·鸟：我会学鸡叫 狗：我知道麻将馆在哪儿
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳兴洛湖公园建成投用
  • 洛阳古城快速路聂泰路路口南北方向恢...
  • 4月10日起，洛阳复古铛铛车上路试运营...
  • 酷！洛阳警务智能眼镜“上线” 让不法...
  • 洛阳一工人挖出迫击炮弹 竟然藏宿舍当...
  • 洛阳发布寒潮蓝色预警 降温伴着大风来
  • 牡丹文化节期间洛阳市“文化消费有补...
  • 疼！洛阳4岁男童“小鸡鸡”被拉链“咬...
  • 洛阳企业成功研制国内最大提升机
  • 牡丹文化节将至 洛阳土著带你“逛吃”...
    		•
    百姓呼声
    伊滨区康庄村预计6、7月份启动整村搬迁工作
    洛新产业集聚区洛新小学预计今年九月份招生
    精彩图片
    “河洛欢歌·广场文化月...
    近60名来自全国各地的...
    洛阳周王城广场牡丹成片开
    洛宁王家大院（探寻河...
    精彩热帖

    郁金香花园

    芳容关不住

    牡丹文化节赏花仪式

    缅怀先烈 珍惜当今
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605