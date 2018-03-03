洛阳能源化工智能制造产业技术创新战略联盟成立

昨日，由中石化(洛阳)科技有限公司倡议成立的洛阳能源化工智能制造产业技术创新战略联盟在洛阳国家高新技术产业开发区“揭开红盖头”。借助这个“洛阳朋友圈”，我市相关企业、科研院所和高等院校将集聚创新要素，解决困扰产业的共性、关键性技术难题，促进区域能源化工产业持续、快速、健康发展。

昨日，由中石化(洛阳)科技有限公司倡议成立的洛阳能源化工智能制造产业技术创新战略联盟在洛阳国家高新技术产业开发区“揭开红盖头”。借助这个“洛阳朋友圈”，我市相关企业、科研院所和高等院校将集聚创新要素，解决困扰产业的共性、关键性技术难题，促进区域能源化工产业持续、快速、健康发展。

产业集群是现代产业发展的重要组织形式，是地区经济发展的主导力量。为落实党中央、国务院关于推进以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设战略，以科技创新支撑引领洛阳经济建设，日前，位于洛阳高新区的中石化(洛阳)科技有限公司发出倡议，驻洛的与能源化工科技及先进制造业产业相关企事业单位、科研院所、高等院校联合起来，共同创建洛阳能源化工智能制造产业技术创新战略联盟，凝聚创新合力，开创合作共赢新模式，助推郑洛新国家自主创新示范区、河南自贸区洛阳片区快速发展。

昨日，在特邀参会的中国科学院院士陈俊武的见证下，洛阳能源化工智能制造产业技术创新战略联盟正式成立。联盟首批成员单位中有中信重工机械股份有限公司、中国石化洛阳分公司等大型央企，又有中船重工第七二五研究所、清华高端装备研究院洛阳基地等科研院所，还有河南科技大学、洛阳理工学院等高等院校，洛阳隆华传热节能股份有限公司等一批高科技民营企业也加入联盟。

新成立的战略联盟将在五个方面发力：了解总结行业内改革发展的新经验、新思路，为政府主管部门制定相关产业发展战略、规划和政策提供理论和实践依据；组织行业内企业间交流互动，创造公平的市场竞争环境，促进能化科技与先进制造业行业健康发展；共建技术平台，利用平台优势申报国家部委、地方政府相关项目，最大限度争取国家和地方的政策、资金支持；组织联盟内部成员合作进行科研项目开发；为联盟成员企业提供专业技术评审、项目诊断等。

战略联盟成立后，中石化(洛阳)科技有限公司分别与中信重工机械股份有限公司、洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳涧光特种装备股份有限公司、洛阳森德石化工程有限公司签订战略合作协议。 (洛阳日报记者 赵志伟)