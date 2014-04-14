洛阳中集凌宇第300台新能源客车下线

昨日，洛阳中集凌宇第300台新能源客车下线仪式暨新能源客车产品质量提升研讨会，在洛阳中集凌宇汽车有限公司举行。
昨日，洛阳中集凌宇第300台新能源客车下线仪式暨新能源客车产品质量提升研讨会，在洛阳中集凌宇汽车有限公司举行。
去年，中集凌宇与银隆新能源公司签订合作协议，银隆新能源发挥在钛酸锂电池、电机、电控技术上的核心领先优势，对中集凌宇进行全面电动化的技术改造和产品升级，迅速提升中集凌宇的技术水平和竞争力，打造技术最先进、工艺水平最高的新能源汽车产品。目前，中集凌宇已完成新能源客车焊装—涂装—承装—检测生产线的改造，并在改装后的生产线上组装完成300台新能源客车。
在新能源客车产品质量提升研讨会上，参会企业、市直各有关部门相关人员对中集凌宇新能源客车产品质量提升提出了针对性的意见和建议，希望中集凌宇在新能源客车设计方面积极改进，在产品质量、产品多样性、智能化装备等方面下功夫，提供更优质、更舒适的新能源客车产品，打造洛阳品牌。
市人大常委会副主任白志刚等参加相关活动。(记者 孙小蕊 通讯员 来瞻)
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