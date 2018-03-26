洛阳杜康将冠名第36届中国洛阳牡丹文化节开幕式

牡丹和杜康，这两张洛阳的亮丽名片将完美结合。昨日，第36届中国洛阳牡丹文化节开幕式冠名签约仪式举行，洛阳杜康控股有限公司将冠名第36届中国洛阳牡丹文化节开幕式。

牡丹和杜康，这两张洛阳的亮丽名片将完美结合。昨日，第36届中国洛阳牡丹文化节开幕式冠名签约仪式举行，洛阳杜康控股有限公司将冠名第36届中国洛阳牡丹文化节开幕式。

4月10日晚，第36届中国洛阳牡丹文化节开幕式将在定鼎门广场举行，开幕式文艺演出以“花开新时代”为主题，着力表现最早的中国、隋唐城的风采、大运河文化、新时代的洛阳等内容，将为海内外观众呈现一场精彩的文化视听盛宴。

洛阳杜康控股有限公司是以白酒为主导产业的综合性控股公司。近年，洛阳杜康控股有限公司实施品质与品牌双驱动战略，坚持“一生酿好一坛酒”的工匠精神，不断提升品质，夯实发展基础，企业知名度与品牌美誉度进一步提升。该公司相关负责人表示，洛阳杜康控股有限公司冠名牡丹文化节开幕式，让牡丹和杜康两张洛阳名片交相辉映，将让来自世界各地的游客在观赏国色天香的同时，也能品尝酒祖杜康的历久弥香。今后，企业将为进一步叫响洛阳文化旅游品牌，促进洛阳文化旅游产业实现大提升、大发展做出积极贡献。（洛阳日报记者 戚帅华）