洛阳市价格监督检查局组织召开牡丹文化节价格政策提醒告诫会

为确保牡丹文化节期间旅游市场价格稳定，29日，市价格监督检查局组织召开第36届中国洛阳牡丹文化节价格政策提醒告诫会，各停车公司、三星级以上宾馆、餐饮业、旅游景点及牡丹观赏园负责人在一起集中“上课”。

为确保牡丹文化节期间旅游市场价格稳定，29日，市价格监督检查局组织召开第36届中国洛阳牡丹文化节价格政策提醒告诫会，各停车公司、三星级以上宾馆、餐饮业、旅游景点及牡丹观赏园负责人在一起集中“上课”。 为确保牡丹文化节期间旅游市场价格稳定，29日，市价格监督检查局组织召开第36届中国洛阳牡丹文化节价格政策提醒告诫会，各停车公司、三星级以上宾馆、餐饮业、旅游景点及牡丹观赏园负责人在一起集中“上课”。 今年牡丹文化节期间，市价格监督检查局将对各花卉观赏园门票价格执行情况，各宾馆酒店床位价格执行情况，饭店、酒店餐饮业明码标价执行情况，各景点门票、索道、观光车价格明码标价及价格执行情况，以及停车场(点)收费及明码标价执行情况进行重点监管，对不执行相关规定、乱收费、乱涨价，或不落实价格优惠政策的将一律从重从快查处。 市价格监督检查局有关负责人提醒，牡丹文化节期间，12358价格投诉举报热线将24小时开通，及时受理各类投诉、举报，如果您遭遇临时提价，可随时拨打电话投诉。 延伸阅读 ●牡丹观赏园门票和相关服务价格 牡丹观赏园门票价格执行日期从4月1日到5月5日 ●王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园、国家牡丹园门票价格 为每张30元，非法定节假日的周一至周五实行优惠票价每张10元 ●牡丹公园、西苑公园、天香牡丹园、洛阳农博园免费开放 ●民营牡丹观赏园实行报备管理 ●住宿业客房价格实行价格指导 城市区客房标准间价格实行价格指导 ●市级价格主管部门负责确定三星级(含三星)以上宾馆、酒店标准间客房价格：三星级标准间每天最高不超过680元；四星级标准间每天最高不超过1080元；五星级标准间每天最高不超过1680元 ●各城市区价格主管部门负责确定二星级及其他住宿业客房价格。宾馆、酒店星级，以旅游部门认定级别为准。客房价格执行时间为4月1日到5月5日，5月6日恢复企业自主定价 ●宾馆酒店其他房型价格由企业自主定价，临时加床价格每天每床不得超过100元。对牡丹文化节前期已经入住的旅客，在入住期间不得因价格变化加收房费 ●公共停车场(点)收费 ●对经市停车办批准的景区周边停车场(点)收费实行临时价格管理。收费标准为：小型车辆每次5元、中型车辆每次10元、大型车辆每次20元。其他停车场(点)收费仍按原标准执行（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 王文才）