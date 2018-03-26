洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”活动将于4月2日开幕

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昨日，记者从市文广新局了解到，今年牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”活动将于4月2日开幕，持续至4月30日。
昨日，记者从市文广新局了解到，今年牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”活动将于4月2日开幕，持续至4月30日。
●4月2日
10时至11时30分“河洛欢歌·广场文化月”活动开幕式
●4月3日
9时30分至11时快乐老家爱心艺术团专场演出
●4月4日
9时30分至11时启明星艺术团专场演出
●4月5日
9时30分至11时第七届牡丹服饰创意大赛初赛第一场
●4月6日
9时30分至11时第七届牡丹服饰创意大赛初赛第二场
●4月7日
9时30分至11时洛宁县专场戏曲演出
●4月8日
9时30分至11时孟津县专场综艺演出
●4月9日
9时30分至11时洛阳师范学院音乐学院专场综艺演出
●4月10日
9时30分至11时市非遗保护中心专场
●4月11日
9时30分至11时市非遗保护中心专场
●4月12日
9时30分至11时省内外“群星奖”获奖节目展演
14时30分至16时第六届戏曲票友大赛初赛第一场
●4月13日
9时30分至11时市非遗保护中心专场
14时30分至16时第六届戏曲票友大赛初赛第二场
●4月14日
9时30分至11时市非遗保护中心专场
●4月15日
9时30分至11时吉利区专场综艺演出
●4月16日
9时30分至11时洛阳幼儿师范学校专场综艺演出
●4月17日
9时30分至11时嵩县专场戏曲演出
●4月18日
9时30分至11时汝阳县专场戏曲演出
●4月19日
9时30分至11时第七届牡丹服饰创意大赛决赛
●4月20日
9时30分至11时第六届戏曲票友大赛决赛
●4月21日
9时30分至11时少儿专场演出(歌舞类)
●4月22日
9时30分至11时伊川县专场戏曲演出
●4月23日
9时30分至11时老干部活动中心专场综艺演出
15时至17时栾川县专场戏曲演出
●4月24日
9时30分至11时宜阳县专场戏曲演出
14时30分至16时中学生专场综艺演出
●4月25日
9时30分至11时市文化馆馆办团队专场综艺演出
●4月26日
9时30分至11时偃师市专场戏曲演出
●4月27日
9时30分至11时新安县专场戏曲演出
●4月28日
9时30分至11时第二届牡丹诗歌大家诵展演
●4月29日
9时30分至11时洛阳理工学院专场综艺演出
●4月30日
9时30分至11时“河洛欢歌·广场文化月”优秀节目展演
4月3日至29日每日11时至11时30分，将由市民带来百姓舞台演出；相关活动若因天气等因素调整演出计划，以现场安排为准
演出地点为周王城广场（洛阳晚报记者 潘立阁）