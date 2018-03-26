洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”活动将于4月2日开幕

昨日，记者从市文广新局了解到，今年牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”活动将于4月2日开幕，持续至4月30日。

昨日，记者从市文广新局了解到，今年牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”活动将于4月2日开幕，持续至4月30日。 昨日，记者从市文广新局了解到，今年牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”活动将于4月2日开幕，持续至4月30日。 ●4月2日 10时至11时30分“河洛欢歌·广场文化月”活动开幕式 ●4月3日 9时30分至11时快乐老家爱心艺术团专场演出 ●4月4日 9时30分至11时启明星艺术团专场演出 ●4月5日 9时30分至11时第七届牡丹服饰创意大赛初赛第一场 ●4月6日 9时30分至11时第七届牡丹服饰创意大赛初赛第二场 ●4月7日 9时30分至11时洛宁县专场戏曲演出 ●4月8日 9时30分至11时孟津县专场综艺演出 ●4月9日 9时30分至11时洛阳师范学院音乐学院专场综艺演出 ●4月10日 9时30分至11时市非遗保护中心专场 ●4月11日 9时30分至11时市非遗保护中心专场 ●4月12日 9时30分至11时省内外“群星奖”获奖节目展演 14时30分至16时第六届戏曲票友大赛初赛第一场 ●4月13日 9时30分至11时市非遗保护中心专场 14时30分至16时第六届戏曲票友大赛初赛第二场 ●4月14日 9时30分至11时市非遗保护中心专场 ●4月15日 9时30分至11时吉利区专场综艺演出 ●4月16日 9时30分至11时洛阳幼儿师范学校专场综艺演出 ●4月17日 9时30分至11时嵩县专场戏曲演出 ●4月18日 9时30分至11时汝阳县专场戏曲演出 ●4月19日 9时30分至11时第七届牡丹服饰创意大赛决赛 ●4月20日 9时30分至11时第六届戏曲票友大赛决赛 ●4月21日 9时30分至11时少儿专场演出(歌舞类) ●4月22日 9时30分至11时伊川县专场戏曲演出 ●4月23日 9时30分至11时老干部活动中心专场综艺演出 15时至17时栾川县专场戏曲演出 ●4月24日 9时30分至11时宜阳县专场戏曲演出 14时30分至16时中学生专场综艺演出 ●4月25日 9时30分至11时市文化馆馆办团队专场综艺演出 ●4月26日 9时30分至11时偃师市专场戏曲演出 ●4月27日 9时30分至11时新安县专场戏曲演出 ●4月28日 9时30分至11时第二届牡丹诗歌大家诵展演 ●4月29日 9时30分至11时洛阳理工学院专场综艺演出 ●4月30日 9时30分至11时“河洛欢歌·广场文化月”优秀节目展演 4月3日至29日每日11时至11时30分，将由市民带来百姓舞台演出；相关活动若因天气等因素调整演出计划，以现场安排为准 演出地点为周王城广场（洛阳晚报记者 潘立阁）