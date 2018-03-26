惠民生，幸福广大群众——四谈把准第三十六届中国洛阳牡丹文化节的主题主脉

牡丹，一朵传颂千年的“国民之花”，象征着新时代的“幸福感”；第36届中国洛阳牡丹文化节，一场以“人民的名义”发起的“牡丹盛宴”，幸福广大群众是题中之义。

洛平

牡丹，一朵传颂千年的“国民之花”，象征着新时代的“幸福感”；第36届中国洛阳牡丹文化节，一场以“人民的名义”发起的“牡丹盛宴”，幸福广大群众是题中之义。

市委书记李亚强调，今年牡丹文化节要把准“以节惠民”这一主题主脉，在完善“旅游年票不受限、部分公园不收费、社会车辆不禁行、餐饮住宿控涨幅、环城高速豫C车辆免费通行”等惠民政策基础上，新推出“文化消费有补贴”政策，通过实施“5+1”惠民政策，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

“世界那么大，我想去看看”——大众旅游时代，文化旅游变成老百姓生活的“刚需”，文化和旅游产业被国家列入五大“幸福产业”。作为一个“为人民制造幸福”的国家级节会，牡丹文化节注重“以节惠民”，是坚持“以人民为中心”发展思想的必然要求。

“花开花落二十日，一城之人皆若狂。”去年牡丹文化节期间，我市推出“旅游年票不受限、部分公园不收费”等四项惠民举措，让利于民的幅度和广度创下历年之最，大大降低了市民和游客赏花游洛的“门槛”，直接带动了洛阳旅游人气的“爆棚”，在广大群众中留下好口碑。去年河洛文化旅游节，洛阳又对四项惠民举措进行了固化和延展，形成了今年“5+1”惠民政策中的“5”。这个“5”，不简单，它代表着“一个普惠旅游的洛阳样本”的重要开端，更代表着洛阳“以节惠民”的坚定意志。

进入新时代，我国社会主要矛盾发生历史性变化，“物质文化需要”升级为“美好生活需要”，人民群众不但追求高质量的旅游服务，更注重深度文化的体验和精神世界的愉悦。更好“满足人民日益增长的美好生活需要”，洛阳用“以节惠民”标注出“更高质量的幸福感”。

今年“5+1”惠民政策中的“1”，更不简单。加入“文化消费有补贴”后，洛阳“以节惠民”的力度更大、范围更广、诚意更足，既吻合了社会公众的普遍预期，更顺应了文化旅游消费升级的时代潮流。“文化消费有补贴”，引导市民和游客从单纯的旅游观光转向全面的文化旅游消费，不仅免费看广场演出，更免费逛文化大集，不仅精彩传统剧目有优惠，更在各项文化消费上有补贴。可以肯定地讲，这是顺应需求新变化而扩大消费的高明之举，它有助于发展消费新业态新模式，增强消费对经济发展的基础性作用，为相关产业的转型升级“放水养鱼”。

人民群众的“幸福感”，蕴含着经济发展的“增长点”；在与民共享中“分好蛋糕”，才能在众志成城中“做大蛋糕”。“以节惠民”，值得大做文章，必须一以贯之！