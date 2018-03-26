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优环境，建设美丽城市—— 三谈把准第36届中国洛阳牡丹文化节的主题主脉

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-28 08:44

　　洛平

　　年年岁岁“花”相似，岁岁年年“城”不同。

　　“以节促建”和“以节促管”，作为牡丹文化节的办节宗旨已深入人心。市委书记李亚强调，筹备第36届中国洛阳牡丹文化节，要抓好城建提升，确保33项城建重点项目在节前完工惠民，广泛开展“治乱”“治脏”“治污”“治违”“治差”专项行动，深入推进文明城市创建和百城建设提质工程。

　　“以节促建”，刷新城市的容颜；“以节促管”，舒展城市的气质。一个“面子”和“里子”并重的城市，才是真正令“居者心怡、来者心悦”的“美丽城市”。

　　犹记首届牡丹文化节前，龙门西山栈道、牡丹仙子雕像等10项工程集中完工，被牡丹花丛簇拥着的“牡丹仙子”成为当时“最洛阳”的历史镜像。35年砥砺奋进，每年牡丹文化节前都有一大批重点城建项目如期建成投用，特别是进入“十三五”以来，洛阳依靠牡丹文化节前的强力攻坚，各方面城市基础建设提速提效，在路与桥的延伸、交会和跨越中，一幅更加美丽的城市图景令人眼前一亮。将牡丹文化节称之为“建设美丽城市的纽带和平台”，当之无愧！

　　“一朵花美丽了一座城”，在这一诗意表达的背后，“以节促建、以节促管”成为洛阳独特而有效的“城市工作方法论”。打通道路，缓解交通拥堵；美化家园，改善人居环境；梳妆打扮，迎接四海宾朋……洛阳的形象和品位有了坚实的依托，整个城市有了“我家大门常打开”的底气。进一步看，借助牡丹文化节的“城市美丽行动”，洛阳的新型城镇化获得了“以人为核心”的好环境，城市基础建设能力和水平上了新台阶，“加快建设副中心”有了更大的向心力，国际文化旅游名城建设进一步夯实了“四梁八柱”，新时代的洛阳呈现出不同以往的新气象！

　　翻开今年牡丹文化节前要完工的33项重点城建项目，涉及道路桥梁、生态园林绿化、城市公共服务、城市双修等诸多领域，个个直指美丽城市建设的“关键点”，桩桩对接美好生活需要的“关切点”，堪称一场“大考”。兴洛湖公园能否确保本月底按期开放？古城快速路二期工程能否延续一期工程的“洛阳速度、洛阳效率”，确保“速度更快、品质更好”？应天门遗址保护工程能否在确保按期完工的基础上，统筹提升周边环境？伊水游园八里堂段、市规划展览馆、南环路绿化提升等工程能否专人专班推进，早日发挥项目综合效益？针对这些“美丽工程”，列出单子、明确责任、加快推进，最终才能“向人民群众交上一份满意答卷”。

　　“洛阳三月花如锦，多少工夫织得成。”生活在洛阳城的人，不仅要会“发现美”，更要会“创造美”。说到底，每一个河洛儿女，都是这座美丽城市的见证者、开创者、建设者！
[ 责任编辑：马佳佳]
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