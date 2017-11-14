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“101路暖心垫”仍在传递 洛阳市民盼望覆盖更多公交线路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-15 08:52

　　这辆没空调的83路公交车，也需要温暖相随

　　一辆83路公交车上的老弱病残孕座椅

　　“晚报上天天说‘晚报暖心垫’，我今天专门来体验体验！”昨日上午，在101路公交车上，热心市民赵桂芳一边抚摸着棉坐垫，一边向周围的乘客讲述它背后的故事。

　　这两天，“晚报暖心垫”的知名度越来越高，不少市民联系记者提议让这份温暖覆盖更多的公交线路。为此，昨日记者特意体验了部分没有空调的公交车。如果您愿意，欢迎加入赠送“暖心垫”的队伍，让这些公交车也有“暖心”相随。

　　热议：“暖心垫”要是再多些就好了

　　“咦，这是谁的垫子忘在这儿了？”昨日，市民李女士走上公交车刚要坐下，看到座椅上的棉坐垫赶紧朝外喊。记者拉了拉她：“这是‘晚报暖心垫’，公用的，请坐吧。”李女士不好意思地笑了，坐下后连连夸赞：“《洛阳晚报》真是咱老百姓的贴心报，不错不错，挺暖和的！”

　　和李女士一样，这几天，不少市民都被“晚报暖心垫”温暖着。有读者专门拍下了乘坐101路公交车时看到的棉坐垫，发送至我们的微信公众号平台，给晚报点赞。

　　同时，他们中不少人也说出了自己的期待：“其他线路的公交车能不能也铺上棉坐垫？”“‘暖心垫’要是再多些就好了！”

　　体验：在没有空调的公交车上，大家挺期待棉坐垫

　　如果“暖心垫”扩大覆盖范围，选哪些线路的公交车比较合适？为此，我们咨询了市公交集团。该集团的工作人员建议，近年来，我市公交不断增加新型车辆，空调车已覆盖了绝大部分线路，“暖心垫”可尽量配置给目前没有空调的车辆。

　　经过筛选，我们选择了客流量较大的48路和83路公交车。

　　48路往返于洛阳站和春都路陇海街口之间，至今已运行了20多年，是省级“青年文明号”公交线路。它承担着沿线居民出行的重要任务，平均每天客流量约3000人次。目前，48路全线共有15辆公交车，全部没有空调。

　　83路往返于洛阳站和孟津县常袋镇政府之间，也是一条20多年前就开行的线路。这是一条偏僻却繁忙的公交线路，每天有大约5000人次的乘客通过这条线路上班、上学、买菜等。目前，83路全线共有10辆公交车，其中8辆没有空调。

　　昨日下午1点多，记者在洛阳站登上一辆准备发车的48路公交车。说起“暖心垫”，司机张静满心期待：“俺这车没空调，虽然有暖风，可是毕竟不如空调，有些老人坐车都自己带着垫子，说塑料座椅太凉，要是有棉坐垫，他们就可以安心坐下了！”

　　在83路公交车上，司机牛玮琪和张静有着同样的期待。不少乘客也表示：“冬天天气寒冷，如果有个棉坐垫，会舒服不少！”

　　呼吁：欢迎您加入赠送“暖心垫”的队伍

　　我们粗略计算了一下，按照每辆车需要4个坐垫来算，48路和83路的非空调车共需要92个坐垫。您是否愿意和晚报一起，为这些车铺上“暖心垫”？

　　如果您愿意，可拨打66778866或者通过“微动洛阳”微信公众号(weidongluoyang)与我们联系，让这些公交车也有一份温暖相随。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 王明广/文 记者 杜卿/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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