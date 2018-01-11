作为一种道德资源，爱心也需要实现不断保值增值，而不断传递爱心，扩散爱心，让爱心以不同的形式延续下去，是实现爱心保值增值的最好方式。

这几天，在27辆101路公交车上，出现了一批厚厚的棉坐垫，让在寒冬中乘车的乘客们多了一分温暖。这是本报发起的“晚报暖心垫情满101”活动。

之所以放在101上，是因为另一些人曾经的爱心。去年9月25日，一辆101路公交车突发故障，二三十名乘客冒雨把车推过路口，入围“最美家乡人”活动的评选，最终荣获“最美家乡人”称号，并获得2000元奖励。由于推车的乘客没有留下联系方式，经过和主办方商量，晚报用这2000元购买了200个棉坐垫，放在全市运行的101路公交车上。

生活中，总有一些事，一些人，在一个不经意的瞬间，把你我深深打动。尽管很多时候，我们并不知道他们是谁，但是，那些平凡的善举依然让我们感受到生活的美好。

毋庸置疑，二三十名乘客冒雨推车，缘于一种朴素的爱，正是这种爱心感动了众多网友，但是，如何保存这种爱心呢？其实，保存爱的最好方式，是复制爱，粘贴爱，这也是对爱心人士最好的褒扬。

从这个方面说，暖心垫是二三十名乘客爱心的复制与粘贴，乘客坐在厚厚的坐垫上，暖身又暖心，曾经的爱心就以另外一种形式，传递给了更多的人。

事实上，作为一种道德资源，爱心也需要实现不断保值增值，而不断传递爱心，扩散爱心，让爱心以不同的形式延续下去，是实现爱心保值增值的最好方式。真正的爱心或许不需要回报，但一定需要传递与接力，用爱心唤醒爱心，用爱心激发爱心，心心相传，文明与道德才能欣欣向荣，更加繁盛。

“积小善为大善”，如果更多的爱心实现保值增值，那么文明、美德、善行，就像空气一样无所不在，大到见义勇为、扶危济困，小到一句问候、一声感谢，每一个人的善行，终将汇聚成时代进步的道德力量。（新闻观察员 洛谭）