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爱护暖心垫 咱们一起守住洛阳101路的温暖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-13 09:45

　　记者智慧(右)在直播采访101路公交车司机

《洛阳晚报》提醒您爱护暖心垫

　　这两天，您有没有乘坐101路公交车？截至昨日，根据客流量推算，“晚报暖心垫”已为近千名乘客送上了温暖，您是不是其中一员呢？

　　昨日，记者再次登上101路公交车，通过镜头直播了乘客们对“晚报暖心垫”的看法，收获无数“点赞”。此外，多位公交车司机和乘客想通过晚报呼吁：爱护暖心垫，咱们一起守住101路的温暖。

　　直播 ：读者看了晚报报道直夸晚报“做得好”

　　昨日上午8点半左右，在101路西关发车点，随着一辆101路公交车缓缓驶入公交站，“晚报暖心垫情满101”直播活动正式开始。开车的司机师傅王雪伟打开车门，乘客陆续上了公交车。

　　一上车，“老弱病残孕”爱心专座上红色的坐垫很是醒目。“冬天有了暖心垫，乘客坐上去很舒服，挺好的。”趁开车前的空当，司机王师傅说。

　　车辆启动，在车厢里，记者问及对棉坐垫的看法，不少乘客露出了满意的笑容——“舒服，暖和”“很好”“坐上去很暖和”……

　　坐上暖心垫，感觉真不错

　　“我早上刚看了晚报，暖心垫我知道，你们做得好！”坐在车厢右侧的一名乘客不好意思面对镜头，但还是忍不住开口说：“我天天看晚报，你们这种做法很好，现在的公交乘客越来越文明了。”

　　点赞 ：市民、网友齐发声“晚报暖心垫”成“网红”

　　车厢里，乘客对“晚报暖心垫”满意；网络上，不少网友也给“晚报暖心垫”点了大大的赞。

　　11日晚10点多，“微动洛阳”微信公众号推送了“晚报暖心垫情满101”活动相关内容，尽管已近深夜，还是有不少网友转发了这条消息，并配文点评：“一笔奖金的爱心之旅”“赞赞赞”“好有爱”……

　　关于“晚报暖心垫”的相关内容，在不少人的朋友圈里刷屏，这些小小的棉坐垫俨然已成“网红”。

　　呼吁 ：人人爱护暖心垫让温暖更持久

　　按照客流量推算，运行两天来，“晚报暖心垫”已为近千名乘客送上温暖。然而，也出现了个别大家不愿看到的情况。

　　记者在一辆101路公交车上看到，有个坐垫一侧的绑绳已经断了，悬吊在坐椅一旁。不过，多数乘客对暖心垫还是很爱惜的，看到断开的绑绳，市民赵女士拉起绳子，和记者一起将它固定在了旁边的坐垫上。

　　“暖心垫是公共财物，虽然坐的人多，但是只要大家都爱惜一些，是可以使用很久的。”一位不愿透露姓名的101路公交车司机说。

　　采访中，不少乘客都表达了这样的意愿：“咱洛阳是全国文明城市，我们想通过晚报呼吁大家爱护这些坐垫。”

　　在此，我们想代表101路的乘客及对洛阳公交充满深情的市民呼吁：请爱护公交车上的暖心垫，咱们一起守住101路的温暖，也为守护文明洛阳尽一份自己的力量！（洛阳晚报记者 智慧/文 张怡熙/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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