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200个棉坐垫铺上101路爱心专座 让乘车市民暖身更暖心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-12 09:02

　　记者早早地将棉坐垫送到公交车司机师傅手中

　　昨日上午，在27辆101路公交车上，出现了一批厚厚的棉坐垫，让在寒冬中乘车的乘客们多了一份温暖。在这些坐垫背后，是一个充满爱心和温暖的故事，一切要从去年9月25日的那场大雨说起……

　　故事肇始

　　冒雨推车的“最美家乡人”获得阿里巴巴2000元奖励

网友拍到乘客冒雨推车的画面(微博截图)

　　去年9月25日，一场大雨降临洛城，雨中101路公交车突发故障，二三十名乘客冒雨把车推过路口，这暖心的一幕被路人拍下后传到网上，引来众多网友点赞，夸洛阳是座有爱的城市。(>>>>新闻回放)

　　在这张暖心的照片上，大家都在大雨中用力地推着公交车，有的人顾不上打伞，衣服都被淋湿了。当天发生故障的还有别的“大辫子”公交车，乘客也在雨中推车。这些举动的背后，是市民对电车的深情。

　　后来，当班的公交车司机说，在她的印象中，当电车的“大辫子”掉下来或者停电时，大家都会一块儿帮着推车。几十年了，市民对电车感情特别深，就像老朋友一样：“老朋友有难，咱能不帮忙吗？”

　　此事经过本报报道后，入围了“最美家乡人”活动的评选。该活动是本报和阿里巴巴天天正能量及全国30多家媒体共同发起的全国性公益活动。在最终的评选中，雨中推车的好市民们荣获了“最美家乡人”称号，并获得2000元奖励。

　　近日，当阿里巴巴天天正能量将奖金发来之后，这2000元奖励的归宿却成了问题。因为当时雨中推车的乘客不少，而且大家都没有留下联系方式，这笔钱该发给谁，又该如何使用呢？

　　最后，经过和主办方商量，昨日，本报发起了“晚报暖心垫情满101”活动，我们用这2000元，购买了200个棉坐垫，放在全市运行的101路公交车上。这样不但让这份爱心得以延续，在寒冷的冬日，还能为广大乘客送上一份温暖。

坐上暖心垫，乘客很暖心

铺上厚实的棉坐垫后，本报记者先体验了一把

　　爱心延续

　　200个棉坐垫铺在“老弱病残孕”爱心专座上

　　“真好看”“质量不赖，软和、厚实”“高大上”……昨天上午9点半，在位于谷水的市公交集团一分公司停车场内，14袋共计200个棉坐垫刚一亮相，就用“颜值”和“实力”征服了前来领棉坐垫的公交车司机师傅。

　　这些棉坐垫，是《洛阳晚报》记者从市场上精挑细选来的。为了不辜负大家对101路公交车的深情，我们对比了十几个商家的产品。来自司机师傅的肯定，让我们备感欣慰。

　　目前，101路共有27辆公交车承担营运任务，全部是去年10月上路的新型双源无轨电车，“大辫子”能升能降，不连电线也能跑。在每辆101路公交车上，有4个“老弱病残孕”爱心专座，位于车厢正中间。与司机师傅们商量后，大家一致同意把棉坐垫铺在这些爱心专座上，考虑到101路公交车的乘客以中老年人居多，我们还另外多铺了两个座位。

　　领到棉坐垫后，司机师傅们立刻行动起来，记者和大家一起铺坐垫，用准备好的绳子，将这些坐垫绑到座椅上。很快，27辆101路公交车上都铺上了舒适的棉坐垫。即将发车的葛伟师傅还抢先试坐了一把：“铺上棉坐垫就是不一样，坐着舒服着呢！”朱志红师傅拿出手机接连拍了好几张照片，她打算发到朋友圈里晒一晒：“一上车就感觉暖融融的！”

　　棉坐垫分发完后，还剩余38个，它们将作为遗失和损坏后的补充坐垫。不过，我们还是期待这些补充坐垫晚一些“上场”，为此，我们特意印制了一条来自《洛阳晚报》的温馨提醒标语：爱护暖心垫，文明洛阳人。标语就贴在爱心专座旁边，期待咱洛阳人的文明行为感染更多人！

　　冬日温暖

　　棉坐垫厚实又漂亮，他们说“101路更暖了”

　　这些承载着爱心的棉坐垫效果如何？乘客们又将如何对待这些坐垫呢？昨日，记者在101路公交车上，记录了很多“冬日温暖”。

　　●任素霞：坐了几十年101路，越来越舒适

　　72岁的任素霞从谷水东站上了车，看到开车的司机师傅，她简单寒暄几句就往后走。刚走几步，就像发现宝贝一样大声说：“呀，车上添坐垫了！”随即，挑了其中一个坐了上去，脸上是藏不住的欣喜。

　　“从101路开始跑，我就开始坐，坐了几十年了，车换了好几批，越坐越舒服。”任素霞笑称，101路是她回娘家的“专线车”，每周至少坐两趟，从年轻姑娘“坐”成“老大娘”了。

　　任素霞还讲了个有意思的事儿：以前的车冬天没空调，大家都抢着坐别人坐过的座位，为啥？热乎呗！现在车是空调车，这回又铺上了棉坐垫，再冷的天儿也不怕了！

　　●刘新航：爱护暖心垫，温暖更多人

　　刘新航是个8岁的小男孩儿，他和奶奶从中州西路武汉路口上车，要去老城。“我说这趟车不错吧，还有坐垫呢！”一上车，奶奶和刘新航就发现了我们的爱心坐垫。

　　刘新航的奶奶聂女士说，他们是第一次坐101路公交车，看到坐垫真是惊喜。“这是爱心专座，给老年人坐的，我坐前面！”刘新航指着晚报的温馨提示一字一句念了出来。说完，他还推着奶奶坐在坐垫上。

　　毕竟是个小朋友，他自己坐了一会儿还是挪到奶奶身边。屁股挨上坐垫，他用细细的声音赞叹：“好暖和！希望大家都讲文明，爱护这些坐垫。”

　　●许焕志：时代在进步，素质在提高

　　昨日上午10点30分，在101路公交车的始发站谷水西站，74岁的许焕志一上车，就发现了这些漂亮厚实的棉坐垫。他说，自己就住在附近，每天都会坐101路公交车出行，因为年龄大了，最近天气又特别冷，每天在始发站坐着冰冷的坐椅，不太舒服。现在，看到公交车上多了这些厚厚的棉坐垫，他感觉真是太贴心了。许焕志说，现在时代在进步，大家的素质都在提高，他在中途上车时，几乎每次都有人为他让座，现在又多了这些棉坐垫，他觉得心里也暖暖的。

　　●姚福祥：暖心垫，暖身又暖心

　　“暖身又暖心！”在101路西关站，60岁的姚福祥一上车，看到这些坐垫，激动地告诉记者。

　　坐了一会儿，他说，坐着真暖和，坐了几十年101路了，看着它一步步发生变化，从过去冬冷夏热的车厢，到后来装上空调，现在又有了这些暖心垫，他很感谢《洛阳晚报》的贴心举动。（洛阳晚报记者 李砺瑾 智慧/文 张怡熙/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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