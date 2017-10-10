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何伟主持召开市委组织部部务会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-09 08:51

　　昨日，市委常委、组织部部长何伟主持召开市委组织部部务会议，传达学习市委十一届六次全会和市委经济工作会议精神，研究部署贯彻落实工作。

　　会议强调，要加强学习，提升政治站位。组织部门要在讲政治上做表率，坚持围绕中心、服务大局，切实提升组织工作对全市经济发展的重要保障作用。要联系实际，认真抓好落实。要结合组织部门工作实际，认真谋划、研究工作，找好结合点、找准切入点、找到着力点，紧密结合组织部门责任，创造性地做好贯彻落实工作。要注重细节，努力求实求效。广大组工干部要善于抓落实，找到抓落实的思路、方法、措施，在细节上下功夫，把任务分解到部门、责任人，盯紧时间节点、具体任务，在求实求效上下功夫，充分发挥“头雁效应”，为决胜全面小康、开启洛阳现代化建设新征程提供坚强的组织保障。(洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 李红磊)

　　
[ 责任编辑：马佳佳]
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