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洛阳：企业“落地”更容易 “退出”也便捷
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-02 09:04

　　近日，河南自贸区洛阳片区内诞生了一家名为“河南浦银农民工返乡创业投资基金”的企业，一张普通又特殊的营业执照随之开出。

　　说普通，是因为这张营业执照和其他执照没什么两样；说特殊，是因为小小的一张营业执照落地背后，凝结了洛阳片区发展类金融企业(即经营业务具有金融活动属性，但一般未获得金融许可证，并非由国家金融监管部门直接监管的企业)的相关服务措施、灵活运用的“容缺受理”手段，并最终通过工商管理部门积极服务，创下了8小时落地的“洛阳速度”。

　　这是我市以商事制度改革为主线，持续推进“放管服”行动的一个缩影。去年，借助稳步推进“多证合一”、企业登记全程电子化、简易注销等改革措施，我市经济活力得到进一步释放，企业成立更加便捷：

　　在“多证合一”方面，自去年8月我市开始全面实施“三十五证合一”改革，进一步压缩企业进入市场前后的各类涉企证照事项，截至目前共办理“多证合一”证照18987份；

　　在企业登记全程电子化改革方面，迄今我市共为172户企业办理全程电子化登记营业执照，并通过手机APP办理营业执照、全省首个全程电子化自助打照系统和“工商专递”营业执照免费邮寄服务的开通，使企业落地手续进一步简化，真正做到“让信息多跑路、让企业少跑路”。

　　除了使企业“落地”更容易，借助简易注销工作，我市企业退出市场较之先前也便捷不少。

　　市工商局工作人员表示，通过改革，我市企业注销手续从原先的3个减少为1个。此外，企业从申请办理注销登记到办结，也从原来的至少45天缩减到现在的10天，公示期满无异议的，在3个工作日内可办结注销登记。

　　截至目前，我市共受理企业和个体工商户简易注销业务36492户，有力促进了“死户清理”工作，大大缩短市场主体退出周期，降低退出成本。这项工作日前还受到省工商局的通报表扬。

　　一系列“放管服”改革新政带来的效果显而易见：我市租赁和商务服务业新登记企业的增速远高于企业平均增速，学生宿舍公司、家庭农场、电商集群注册等改革举措，促进了许多新业态、新模式的发展。去年前10个月，我市新增市场主体6.7万户，接近2016年全年增长数值。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 邵雅慧 张晓光）

　　记者感言

　　党的十九大报告指出，要深化商事制度改革，打破行政性垄断，防止市场垄断，加快要素价格市场化改革，放宽服务业准入限制，完善市场监管体制。

　　深化商事制度改革的根本目的是完善社会主义市场经济体制，从而激发市场活力。我市在这方面推行的一系列“放管服”新政，进一步营造了“大众创业、万众创新”的良好氛围。一个个稳步增长的数字背后，是洛阳市场迸发的勃勃生机。刚刚进入了新的一年，政府牢牢把握改革方向不动摇，洛阳的经济活力更让人充满期待！ (陈曦)
[ 责任编辑：马佳佳]
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