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洛阳市工商局提醒企业抓紧更换营业执照
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-28 08:19

　　记者昨日从市工商局获悉，随着2017年进入倒计时，换领加载统一社会信用代码的营业执照工作已进入最后时段。尚未更换新版营业执照的经营者应于本月31日前进行更换，以免对生产经营活动造成影响。

　　法人和其他组织的统一社会信用代码，是其在全国范围内唯一的、终身不变的法定身份识别码。按规定，凡2015年10月1日前在我市各级工商和市场监管部门登记注册的各类企业(包括公司、非公司企业法人、合伙企业、个人独资企业)、农民专业合作社及以上各类分支机构，均应于2017年12月31日前到营业执照登记机关换领加载统一社会信用代码的营业执照。已吊销营业执照和已宣告破产的无须换发，可直接办理注销手续。此外，本次换照针对的是所有企业、农民专业合作社，对个体工商户不强制换照，未取得新版营业执照的个体工商户，到明年原营业执照继续有效，相关涉企证照事项按原有方式继续办理。

　　我市工商系统自2015年10月1日起，开始向企业发放加载统一社会信用代码的营业执照，迄今为止共发出95519份，但目前仍有部分企业、农民专业合作社尚未更换新版营业执照。

　　市工商局工作人员提醒，需要换照的市场主体，近日需携带“关于换发营业执照的申请”“指定代表或者共同委托代理人授权委托书”、营业执照正副本原件、税务登记证正副本原件、组织机构代码证正副本原件等前往工商登记机关办理。原件丢失的，可凭刊登作废声明的报纸报样办理。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 邵雅慧 贾敬献）
[ 责任编辑：史戎戎]
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