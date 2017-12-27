驻村干部心系群众助推精准扶贫 洛阳企业寒冬送暖传递尊老爱心

29日，爱心企业“洛阳市润诺净水设备有限公司”来到偃师市缑氏镇省级贫困村邢村，举办爱心捐赠活动，向50名81岁以上的老人捐赠价值8.4万余元的大米、食用油、蚕丝被等慰问物品。洛阳市尊老爱幼促进会会长李春山、缑氏镇及帮扶单位相关负责人参加捐赠仪式，中国基层网等多家媒体人对活动进行了跟踪报道。

邢村是偃师市食药监局和检察院共同帮扶的省级贫困村。两年间，工作队按照市政府扶贫办部署要求，在市委市政府有关领导的悉心指导下，和镇村两委及全体食药监人、检察干部一起，齐心协力，因村施策，攻坚扶贫，打建了一个“路景相融、村人合一”的新邢村。天虽寒，爱至暖。洛阳润诺净水设备有限公司董事长陈旗亲自走到会场老人中间，递送捐赠物品，问寒问暖，老人们对这位乐行善施的年轻人纷纷竖起双拇指表示感谢，流下了幸福的眼泪！各路爱心人士也纷纷走进会场，将浓浓的爱心化作寒冬里暖暖的深情，融入捐赠的物品中恭敬地献给老人，整个活动现场传递着满满的正能量。

仪式结束后，陈旗董事长与村两委、工作队队长李宏章、第一书记邵吉军等人员一道，将捐赠物品专程送到了郭杏和王水兰两位高寿老人家中。(田伟涛)