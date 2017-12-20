洛阳小微企业有了法律顾问

洛阳机器人智能装备产业园有了法律顾问！近日，我市拉开了为小微企业创业创新进行法律维权服务的帷幕。

为了给我市小微企业创业创新提供更好的法律服务，我市出台了小微企业创业创新基地城市示范法律维权服务实施办法，并通过第三方机构遴选了一所律师事务所，为全市小微企业重点项目提供法律维权服务。近日，市司法局开展了支持小微企业创业创新的法律培训及咨询服务活动。活动中，该律师事务所与洛阳机器人智能装备产业园签订了法律顾问服务合同，提供律师顾问服务，为重点项目单位进行法律知识培训宣传咨询服务。这标志着我市为小微企业创业创新提供可靠的法律保障进入合法规范、稳健运营时期，将让更多小微企业享受到法律维权服务政策“红利”。

据介绍，下一步，市司法部门将组织律师事务所与50多家小微企业创业创新重点项目单位签订法律顾问服务合同，为小微企业提供经济实惠、细致入微、专业化较强的法律维权服务，助力全市小微企业破解发展难题、防范法律风险，促进小微企业转变发展方式、创造新的发展优势。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 尚剑玲）