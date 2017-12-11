洛阳新增一家国家级中小企业公共服务示范平台

记者近日从市工信委获悉，国家工信部日前公布2017年度国家中小企业公共服务示范平台名单，我市洛阳信息科技城软件公共技术服务平台入选。目前，我市共有国家级中小企业公共服务平台3家、省级平台7家。其中，我市国家级平台数量位列全省第一。
中小企业公共服务示范平台是由法人单位建设和运营，经工信部门认定，围绕大众创业、万众创新，以需求为导向，为中小企业提供信息、技术、创业、培训、融资等公共服务，管理规范、业绩突出、公信度高、服务面广，具有示范带动作用的服务平台。
近年，我市积极鼓励中小企业公共服务示范平台完善服务功能，提升服务能力，组织带动社会服务资源，主动开展公益性服务，积极承担政府部门委托任务。今年4月，我市出台了《洛阳市中小企业公共服务示范平台升级奖励办法》，对被省工信委认定为河南省中小企业公共服务示范平台的单位，一次性给予50万元的财政资金奖励；对被国家工信部认定为国家中小企业公共服务示范平台的单位，一次性给予100万元的财政资金奖励。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 黄会鸽）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605