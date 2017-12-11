洛阳新增一家国家级中小企业公共服务示范平台

记者近日从市工信委获悉，国家工信部日前公布2017年度国家中小企业公共服务示范平台名单，我市洛阳信息科技城软件公共技术服务平台入选。目前，我市共有国家级中小企业公共服务平台3家、省级平台7家。其中，我市国家级平台数量位列全省第一。

中小企业公共服务示范平台是由法人单位建设和运营，经工信部门认定，围绕大众创业、万众创新，以需求为导向，为中小企业提供信息、技术、创业、培训、融资等公共服务，管理规范、业绩突出、公信度高、服务面广，具有示范带动作用的服务平台。

近年，我市积极鼓励中小企业公共服务示范平台完善服务功能，提升服务能力，组织带动社会服务资源，主动开展公益性服务，积极承担政府部门委托任务。今年4月，我市出台了《洛阳市中小企业公共服务示范平台升级奖励办法》，对被省工信委认定为河南省中小企业公共服务示范平台的单位，一次性给予50万元的财政资金奖励；对被国家工信部认定为国家中小企业公共服务示范平台的单位，一次性给予100万元的财政资金奖励。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 黄会鸽）