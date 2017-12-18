明天起，洛阳哪些公交线路免费？权威答案来了！

洛阳网讯 今日，记者从洛阳市环境攻坚办获悉，今日20时至12月30日24时，我市启动Ⅱ级(橙色)预警响应。根据要求，为了倡导市民绿色出行，全市公交车将从明日至12月31日免费乘坐。哪些公交车可以免费乘坐？开往吉利区及各县区的城际公交车是否也免费？对此，记者联系了相关部门为大家答疑解惑。

据公交集团相关负责人介绍，只要是属于洛阳公交集团的公交车，均在此次免费乘坐范围内。其中包含开往吉利区的85路和开往孟津县常袋镇的83路等公交车。

据了解，目前洛阳市公交集团共有102条公交线路(含6条专线，其中薰衣草庄园专线停运)，合计1900余台公交车。如何区别哪些线路为公交集团线路？该负责人解释，一是通过区域辨别，市公交集团车辆大多在市区内运行；二是通过线路编号区分，公交集团的公交车线路编号大多为两位数，个别如102、102、103路为三位数。

此外，明天起所有免费的公交车辆也将关闭刷卡系统、封闭投币箱，方便群众绿色出行。同时，该负责人提醒广大市民，公交免费可能带来客流猛增的通行压力，建议市民尽量避免早、晚高峰出行。(记者 郭瑛 见习记者 谢娜娜 徐文波/图 )