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早班公交车车内有点儿冷，是不是暖风没有开？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-21 09:02

　　【居民反映】

　　家住西工区的王先生：我早晨7点出门乘公交车上班，早班车的暖风好像没开，冬季天寒，加上坐车人不太多，感觉车内冷飕飕的。我想知道冬季公交车开不开暖风有什么具体规定吗？

　　【记者采访】

　　市公交集团服务管理部部长王光辉说，市公交集团专门制定了严格的空调车管理规定。按照规定，在每年11月15日至3月15日期间，公交车内温度低于12℃时，必须启动暖风制热；每年6月1日至9月30日期间，公交车内温度高于27℃时，必须启动冷风制冷。

　　“目前，我市80%以上的公交车都具备了开暖风的条件，在供暖季期间，我们要求从第一班车发车起就要开暖风，保证乘客不受冻。”王光辉说，因车厢内的暖风主要利用发动机的余热来供应，所以清晨的早班车上有可能出现温度偏低的情况，不过在车辆行驶过程中，车厢内温度会逐渐上升。

　　此外，公交车车载空调和家用空调不同，不能随意调节温度，车辆多数是根据动力大小在出厂时已设定好了风力大小。通常一辆公交车会有30个至40个出风口，乘客如果觉得车上温度过低或过高，可以调节自己座位附近的出风口，也可以直接关闭出风口。

　　如果您在乘车过程中，遇到司机擅自关闭暖风的情况，可拨打公交热线63411661进行投诉，公司将对司机进行处罚。（洛阳晚报记者 范瑞 通讯员 王明广）
[ 责任编辑：史戎戎]
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