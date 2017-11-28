明日至12月31日，洛阳公交车免费乘坐

洛阳网讯 明日至12月31日，洛阳公交车免费乘坐啦！今日，记者从洛阳市环境攻坚办获悉，依据省攻坚办气象预报，明日起，全省将有一次重污染天气过程。为了打好今年我市最后一场重污染天气的“阻击战”，我市决定将12月8日启动的III级(黄色)预警响应调整为Ⅱ级(橙色)预警响应，起止时间为今日20时至12月30日24时。

根据要求，Ⅱ级(橙色)预警响应启动后，我市将采取一系列管控措施：

【工业管控措施】

依据在线监控数据，凡发现二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘任一指标出现小时均值超标的企业，一律停产至12月31日；凡被国家、省、市各级督导组新发现的环境违法问题，立即停产整改至12月31日；未经提标改造的企业一律停产；“散乱污”企业一律取缔。

钢铁行业、炼焦工业、水泥工业、陶瓷工业、砖瓦工业、石膏板企业、耐材工业、铸造行业、铝工业、石灰工业、制药工业实行错峰生产管控；有色冶炼和压延、焊剂工业、硅石工业、刚玉工业、石材加工、水泥制品业、陶粒工业、磨料磨具工业实行停限产管控；火电行业、玻璃工业、合成氨工业、石墨工业、燃煤锅炉、煤炭工业、矿产开采、锻造工业、石油炼制、涂装工业、包装印刷、油墨染料颜料工业、机动车维修业以及其他VOCs排放企业实行应急减排管控。

【扬尘管控措施】

主要从施工扬尘、道路扬尘、城市清洁三方面进行管控。

施工扬尘管控方面，严格执行“封土”行动和市长“一支笔”审批制度。全市域停止一切有机溶剂涂料喷涂、粉刷、切割和护坡喷浆作业，燃油型工程机械一律停止作业。夜间(20:00至次日8:00)停止一切土石方开挖和渣土清运作业。涧西区、老城区、西工区，从今日20时到12月30日8时，全面停止一切土石方作业。

道路扬尘管控方面，建成区道路每4小时进行一次全面湿扫作业，湿扫完成1小时后跟进一次洒水作业。当空气相对湿度大于70%时，重点管控区域内道路洒水作业改为湿扫作业。公路运输全部落实封闭运输措施，严查沿途抛撒，加大洒水频次。

城市清扫保洁方面，坚持开展清洁城市行动，加大道路机械化吸尘、洒水、清洁，及时清扫城区树木树叶落尘，擦洗楼顶、桥梁及交通护栏积尘等。加强对城市广场、车站广场、商业步行街的环境卫生保洁力度。对城中村、城乡结合部、背街小巷、城中村、农贸市场、犄角旮旯等区域的积尘和垃圾进行一次全面清除。彻底清除护栏下和道牙石周边泥土、下水道口的淤泥，全面清理各类卫生死角，加大垃圾收集转运力度，垃圾日产日清，杜绝积存。

【移动源管控措施】

从严控制高排放车辆使用，城市区、县城区对大型货车、工程渣土车实施限行，过境车辆绕行城市区和县城区。大宗物料实施错峰运输，存储仓库满足用料需求的企业，暂停物料运输。严查违规渣土运输。

继续实施机动车限行规定，加强高峰时段、拥堵路段交通疏导。

倡导市民绿色出行。全市公交车从明日至12月31日免费乘坐。

此外，老城、西工、涧西区要加强重点区域燃煤源排查整治工作，逐户排查燃煤散烧情况，重点排查城中村、老旧小区燃煤源，一经发现非洁净型煤，要立即没收或予以置换。记者还从洛阳公交集团了解到，目前城市区共有102条公交车线路(含6条专线)，公交车辆总计1900余台。(记者 郭瑛 通讯员 马立)