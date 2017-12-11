20日起，32路公交车线路新增10个站点

20日起，32路公交车线路将进行优化调整，在国花路、魏紫路、定鼎北路、状元红路等路段增设站点，满足来往洛阳市第十八中学、建业住总定鼎府小区、老城区文化体育中心等市民的乘车需求。

洛阳网讯 经常乘坐32路公交车出行的洛阳人注意啦，20日起，32路公交车线路将进行优化调整，在国花路、魏紫路、定鼎北路、状元红路等路段增设站点，满足来往洛阳市第十八中学、建业住总定鼎府小区、老城区文化体育中心等市民的乘车需求。 据了解，此次32路公交车线路共新增10个站点：国花路烈士陵园西、魏紫路国花路口东、魏紫路陵园北路口东、魏紫路经七路口西、魏紫路经七路口东、史家沟、史家沟南、状元红路定鼎北路口西、状元红路经八路口、状元红路经七路口。 调整后，32路公交车从南苑路南昌路口发车，经过南苑路、浅井南路、周山路、银川路、九都西路、丽新路、辽宁路、黄河路、中州路、纱厂南路、纱厂北路、国花路、魏紫路、定鼎北路、状元红路到达状元红路陵园路口。南苑路南昌路口首末班时间分别为6:00、19:45，状元红路陵园路口分别为6:57、20:42。 调整后，32路公交车具体站点设置如下： 1.南苑路南昌路口 2.南苑路河洛路口 3.浅井南路南苑路口 4.周山路浅井南路口(去) 5.周山路 6.银川路周山路口北 7.银川路丽春西路口 8.银川路九都西路口 9.九都西路南昌路口东 10.丽新路九都西路口北 11.辽宁路珠江路口西 12.辽宁路黄河路口 13.黄河路吉林路口 14.七里河 15.王城公园 16.市中心医院 17.纱厂南路中州中路口 18.纱厂南路健康路口 19.纱厂路口南 20.纱厂路口北 21.纱厂北路道南路口 22.国花路葛巾路口 23.国花路状元红路口 24.国花路烈士陵园西(去) 25.魏紫路国花路口东(去) 26.魏紫路陵园北路口东(去) 27.魏紫路经七路口西(去) 28.魏紫路经七路口东(去) 29.史家沟(去) 30.史家沟南(去) 31.状元红路定鼎北路口西(去) 32.状元红路经八路口(去) 33.状元红路经七路口(去) 34.状元红路陵园路口东(去) 35.状元红路陵园路口 (记者 郭瑛 通讯员 王明广 王斐)