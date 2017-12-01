孟津：让农村来个“厕所革命”

“旱厕改水冲，方便又干净。咱农村也要来个‘厕所革命’。”前不久，孟津县送庄镇十里村李建良家在政策支持下，完成了旱厕改建，结束了全家“一个坑、两块砖”的如厕历史。“轻轻一按，哗啦一声，尽数冲走，跟城里没啥两样！”李建良喜上眉梢。

习近平总书记强调，厕所问题不是小事情，是城乡文明建设的重要方面，不但景区、城市要抓，农村也要抓，要把这项工作作为乡村振兴战略的一项具体工作来推进，努力补齐这块影响群众生活品质的短板。

近年，孟津县坚持把农村旱厕改建作为乡村清洁行动的重要内容，与美丽乡村建设和脱贫攻坚结合起来，列支专项资金支持农户改厕，让旱厕这一卫生死角变亮、变净，让农民的幸福感大幅提升。

不单是李建良家，今年，孟津县按照每座厕所补助1190元的标准，安排570座农村旱厕改建任务，依托都市农业发展、打造美丽乡村的十里村便从中获益。年底前，十里村将有100户群众完成改建任务。

“农村旱厕改建，是乡村振兴战略的基础性工程。农村情况千差万别，改建必须因地制宜。”孟津县爱卫办主任于洪涛说。目前，豫西地区主要推广完整下水道水冲式、三格化粪池式、双翁漏斗式、三联沼气池式、粪尿分离式等5类无害化卫生厕所。

其中，十里村采用的完整下水道水冲式厕所，主要针对污水管网敷设完善的农村镇区和中心村；三格化粪池式厕所主要适用于房前屋后场地开阔的农户，由三个相互连通的密封粪池组成，粪便经过长时间厌氧发酵，实现无害化处理；双翁漏斗式厕所粪便无害化处理原理与三格化粪池式相似，但占地面积小；三联沼气池式厕所主要针对养殖户，厕所、圈舍、沼气池三者连通，所产沼气可用于做饭取暖。而粪尿分离式厕所属于非水冲式厕所，主要在偏远山区和干旱地区推广，通过粪尿干湿分离收集，实现减量化、无害化、资源化处理。

在改厕推进中，孟津县坚持政府引导、群众参与、科学规划、循序渐进，高标准建设卫生厕所。每年年初，改厕任务下达后，孟津县爱卫办会组织镇村干部开展专业技术培训，指导各地结合实际选择改建方式，真正让村民“方便”更方便。

“县财政补助资金主要向贫困村和美丽乡村建设试点村倾斜，以更好发挥示范推广作用。”于洪涛说。资金不足部分按照“谁受益、谁投资”的原则，引导农户以物资或以工代资的形式参与改厕，彻底改变“晴天臭烘烘、雨天粪水流”的脏乱差面貌。不仅如此，在一些地方，镇村统一购置建设材料，统一施工、统一结算，降低建设成本，减轻农民负担，保证工程质量。

“乡村要美丽，厕所要革命。”如今，在广袤农村，伴随着一个个无害化卫生厕所的诞生，农民群众卫生意识普遍增强，人民对美好生活的向往也更进一步。（洛阳日报记者 白云飞 特约通讯员 郑战波）