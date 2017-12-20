洛阳市环卫部门呼吁市民爱惜“厕所革命”

一名公厕管理员在保洁

“厕所革命”应该是现阶段一个热词，也是我市正在持续推进的一项重要工作。既然是“革命”，那么就离不开群众的支持。近日，《洛阳晚报》记者走访了此次“厕所革命”的部分直接参与者，了解到他们有个共同期望——“厕所革命”需要全社会共同参与。

1硬件设施更好了，希望大家都能爱惜

厕所隔离板变成广告宣传墙，小便器莫名碎裂，洗手池水龙头不翼而飞……日前，记者走访了几座城市区使用率较高的公厕，发现不少设施被损坏，管理员对此很无奈。

“公厕都是敞开式的，并且开放时间很长，虽然都配备有管理员，但晚上我们下班后这段时间是公厕设施被损坏的高发期。”老城区一名姓韩的管理员说，公厕损坏较为集中的物品是洗手池水龙头、便池间的隔离板和便池冲水阀门。

“每月我们都要耗费不小的人力、物力来更换水龙头，但这个刚修好那个又坏了，或者刚换的水龙头很快又坏了，防不胜防。”该管理员说，公厕便池间的隔离板也是被损坏的主要对象，“办证的、贷款的、医疗的……各种小广告攻占了厕所隔离板，贴上去的还好说，就怕是写上去的”。

今年，我市在城市区新建了76座公厕，目前这些公厕已全部投用，其中很多公厕安装了感应水龙头、感应便池，硬件设施更好，配置更高了。

市环卫部门呼吁：希望大家能像爱护自己的家一样爱惜环卫设施，这样可以节约资金建设更多公厕，为更多市民提供“方便之所”。

2配置了厕纸和洗手液等，希望大家节约使用

“大家用多少取多少，不要浪费啊！”自从自己管理的公厕配置了厕纸、洗手液等消耗品，管理员冯大姐每天的工作就多了一个环节，进来一个人就要提醒一遍。

近期，为了进一步方便市民，让“方便之所”更加方便，涧西区、西工区不少公厕开始配置厕纸和洗手液等消耗品。在通常情况下，按照一卷厕纸长200多米计算，一座公厕每天消耗厕纸3卷左右，一个月也需要近百卷厕纸。目前，一卷厕纸价格约为10元，仅厕纸一项，一座公厕每月就要多投入近千元。

“总有个别不自觉的人‘顺手牵羊’。”冯大姐说，“一次，一个如厕者使劲扯厕纸往包里放，有个老太太还想把一卷厕纸全部拿走，我们制止时，还有人挺不情愿地说：‘这不就是给我们用的嘛！’”

因此，冯大姐养成了只要有人进公厕就会提醒一句的习惯，她说：“这对个别不自觉的人作用明显，大部分人还是很好的。”

市环卫部门呼吁：虽然厕纸不贵重，但希望大家都能按需索取，方便自己也方便他人。

3请自觉把第三卫生间让给真正有需要的人

“一个大男人，跟孩子抢第三卫生间，还理直气壮……”在网友“飞鹰的喜鹊”的微信朋友圈中，至今还保留着这样一则吐槽。原来，她有次带孩子到市区某景区游玩，3岁的女儿急着上厕所，她就带孩子去了景区专门设置的第三卫生间，没想到一个中年男子跟着她和女儿一起进去了。“飞鹰的喜鹊”提醒他这是亲子卫生间，可这个男子坚持说都是给人用的，并抢先进入使用，导致小孩子差点儿尿裤子。

第三卫生间是我市自去年以来公厕建设的亮点，其中安装了儿童便池、洗手池、婴儿床等设施，有的还有残疾人坐便器等，专门供带孩子的家庭和残疾人使用。在记者采访过程中，有公厕管理员说，部分市民为了瞧新鲜，非要使用第三卫生间，有的则是不想在如厕高峰期排队，结果导致真正有需要的市民有时反而用不上。

市环卫部门呼吁：设置第三卫生间，就是为了方便一些不太方便的人，这是城市文明和城市人性化的体现，希望大家能自觉把第三卫生间让给真正有需要的人。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 张珞 文/图）