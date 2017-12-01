洛阳“厕所革命”持续推进 让 “方便”更方便

公厕配备洗手液，细节彰显人性化

“宾至如归”“家的感觉”……在很多服务行业的理念中，你是不是看到过这样的词汇？在我市“厕所革命”持续推进的过程中，公厕在提升硬件设施的同时，各种内部配置和管理也越来越人性化。

李建秋的“复健路”，公厕帮了大忙

李建秋是西工区西下池社区居民，今年63岁的他身体一直不好，如今更是因为脑梗后遗症而行动不便，每天坚持走路复健是他最重要的事情。虽说家离洛浦公园不远，但行动不便的他想去洛浦公园锻炼也要20多分钟才能到，直到芳林南路建了小游园，“出门就到”让李建秋的复健场所近了不少。

“每天早上、午后、傍晚我都会出来走走，每次走一个小时左右，有时候走不完也往家跑一趟。”李建秋中途往家跑这趟，说来也挺尴尬，是因为内急。李建秋说，以前附近没有公厕，着急了就得往家跑，“我行动不方便，跑回去得10多分钟，有时候回去就不想出来了，经常因为上厕所完不成医生要求的复健任务”。

自9月15日起，李建秋每天的复健变得规律起来，几乎每天都能锻炼3个小时以上，再也没有因为内急半途而废过。这得益于芳林南路小游园内配建的公厕正式启用了。

“比在家上厕所都舒服，没想到现在的公厕环境这么好。”18日14时许，正在进行复健锻炼的李建秋高兴地说。

厕纸、洗手液、空调、电视，公厕有了“全套配置”

给李建秋的复健帮了大忙的公厕，位于芳林南路与滨河北路交叉口北约200米的小游园内，一个现代风格的小房子外表看起来并不十分起眼，但走进去让人眼前一亮。

公厕内部共有4个功能区，分别是男厕、女厕、第三卫生间和管理间，第三卫生间内配有儿童坐便器、小便池、洗手台，还有婴儿床、婴儿座椅等设施，可以供需要换尿布的宝宝使用。记者看到，这个第三卫生间的门比较宽，工作人员介绍，这个卫生间兼具残疾人卫生间的作用，坐便器旁还装有报警按铃，残疾人如厕时一旦遇到问题，可以按铃呼救。呼叫器直接连通管理间，工作人员会第一时间抵达帮忙。

除了这些人性化的设施，记者还看到一些暖心的小细节。

进门右手边就是一个厕纸卷筒，里面装着的厕纸摸起来质量还不错。厕纸卷筒对面是一个装有大镜面的洗手台，洗手台上放有洗手液。旁边的墙上挂着一个液晶电视，上面正在播放有关环卫工作、文明如厕的宣传片。

记者发现，厕所内明显比室外温暖，原来厕所内还配了空调，可谓冬暖夏凉。

要“面子”更要“里子”，公厕管理用了“绣花功夫”

日前，市委、市政府联合督察组对我市公厕建设进行了督察，记者随其随机看了我市多座公厕后发现，对公厕脏乱差、味道大的固有印象要变变了，几乎所有的厕所都窗明几净。

市环卫处有关负责人称，建好还要管好，要“面子”更要“里子”是我市“厕所革命”再提升的一项主要内容。市环卫部门制定了严密的作业规范，不仅为每个公厕配齐了保洁员，还对公厕服务时间、保洁频次、质量标准等各项作业制定了量化的质量指标，明确了作业流程，提升了精细化标准。各区环境卫生管理单位严格执行作业规范，公厕根据季节和位置不同，实行12小时至16小时保洁服务，并在旅游旺季、节假日适当延长时间，增加保洁频率，主动接受社会监督。

该负责人说，我们提倡在公厕管理上用“绣花功夫”，细致一些、用心一些，做到“随脏随保、定时打扫、即时维护”，确保公厕内外干净整齐。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 张珞/文 记者 张斌/图）