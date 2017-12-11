“厕所革命”让生活更美好

今年，我市新建148座公厕的任务全部完成。

人有三急，内急是其一。尤其是外出办事，或者旅游途中，内急时如果找不到厕所，或者厕所里脏乱差，原本的“方便”之事就变得不方便，难免就会着急上火，旅游的兴致也会索然变淡。

在不少人的观念里，厕所嘛，原本就是污秽之地，只要能找到，脏点儿、乱点儿、差点儿没啥大不了的！事实上，厕所与每个人的健康息息相关，有很多传染病是由厕所粪便污染引起的。

改善厕所环境，不仅让方便之所更方便，更是改善人们健康状况的重要途径之一。同时，厕所虽小，却关乎一个景区乃至一座城市的形象，从某种意义上说，厕所状况反映一座城市的文明状况。

因此，我市正在开展的“厕所革命”，是惠民、便民、利民之举，两年来，公厕发生的变化有目共睹，不仅提前超额完成“厕所革命”三年计划任务，而且连续获评“全国厕所革命先进市”，解决了如厕难等问题。

而今，走进景区的很多公厕，市民和游客看到的是干净卫生的便池马桶，绿意盎然的盆栽花木，宽敞明亮的休息区……“厕所革命”既提升了洛阳的城市形象，又让市民倍感舒心。

11月19日，国家旅游局发布了《全国旅游厕所建设管理新三年行动计划》，为我国2018年至2020年各地厕所建设管理发展指明了方向。从2018年到2020年，我市将新建、改建旅游厕所323座，其中新建旅游厕所292座。

在这场持续进行的“厕所革命”中，如何在提升厕所数量、硬件的同时，提升厕所的服务，是相关部门应该考虑的问题，而对于普通市民和游客来说，养成必要的如厕文明，也是对“厕所革命”最好的助力。只有“内外兼修”，方便之所才能更方便，生活才能变得更美好。（新闻观察员 洛谭）