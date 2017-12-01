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洛阳：“厕所革命” 补齐乡村旅游“里子”短板
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-19 08:39

　　

卫坡村公厕古色古香

　　冬日清早，孟津县卫坡村古色古香的老街在晨曦中醒来，迎接新一天的游客。这是一处始建于清代乾隆至道光年间具有浓郁豫西特色的传统古村落，如今已成为当地乡村旅游发展的一面旗帜。

　　“修旧如旧的村貌是‘面子’，设施现代的公厕是‘里子’。既有‘面子’，又有‘里子’，游客才能获得最佳的休闲体验。”景区工作人员介绍，在不足500亩的建成区，分布着多座公厕，游客在景区的任何角落，仅需步行3分钟即可如厕。

　　来到景区公厕，建筑外观颇具民俗特色，青砖垒砌、黄土立面，设置圆形拱门，与周围民居融为一体；内部设施十分现代，有洗手台、置物台、纸巾盒等。除此之外，每个公厕还配备专人管理，确保干净无异味。正是得益于把厕所问题作为景区发展的“里子”问题加以解决，每至旅游旺季，卫坡村面对数以万计的游客，才能更加从容。

　　小厕所，大问题，对于一个景区来说是如此，对于经营家庭宾馆的普通农户来说也是如此。“现在许多游客追求生活品质，订房间首先问有没有独立的厕所。如果没有，这生意八九不离十是做不成了。”栾川县庙子镇庄子村的郭留太经营着自家的农家宾馆，对厕所问题深有体会。前几年，郭家宾馆扩建，老郭特意为房间设置了独立卫生间。“虽然当时建设成本高出许多，不过现在看来，厕所的提升已给咱家带来丰厚的回报。”老郭说。

　　无论是卫坡村高标准规划、建设和管理公厕的实践，还是郭留太一家一户主动改造厕所的行动，共同折射出我市休闲农业和乡村旅游品质提升的可喜变化。

　　“如厕问题虽非旅游体验的主要内容，但关系到乡村旅游的整体形象，不容小觑。”市旅游主管部门相关负责人表示。过去，不少地方发展休闲农业和乡村旅游，忽略了厕所问题，游客总会遭遇这样的尴尬：一路风光旖旎，心情愉悦，可到了需要“方便”的时候，不得不面对臭气熏天、苍蝇横飞的旱厕，导致旅游体验大打折扣。

　　党的十九大报告提出，实施乡村振兴战略。发展休闲农业和乡村旅游正是推进农村第一、第二、第三产业融合发展的新动能。这些年，随着我市休闲农业和乡村旅游快速发展，“厕所革命”正由表及里、由点及面全面铺开。

　　比如，孟津县小浪底专线和孟扣路至会盟一线，休闲农业和乡村旅游业态活跃，当地在打造精品旅游线路过程中，在道路沿线高标准建设旅游公厕，方便出行游客。而在各大休闲农业和乡村旅游园区内部，企业也因地制宜建设了与田园风光融为一体的公厕，兼顾景观效果和实用功能，受到普遍好评。

　　据统计，截至目前，我市休闲农业和乡村旅游项目总数达到3500个，年接待游客1000万人次，游客如厕问题已基本得到解决，发展速度和服务质量全面提升。如今，在传统古村落，在生态旅游区，在休闲采摘园，在农家宾馆中，游客都能享受便捷、舒适的“如厕体验”。（洛阳日报记者 白云飞 特约通讯员 郑战波 文/图）
[ 责任编辑：周萌]
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