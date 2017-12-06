6日至17日 洛阳市查处违反限行规定7047例

昨日，《洛阳晚报》记者从市交警支队了解到，本月6日至17日，我市共查处违反限行规定7047例，其中监控抓拍410例、现场查处小型汽车6066例、现场查处大货车571例，接到婚丧嫁娶报备车辆335例。

市交警支队相关负责人介绍，我市实施冬季重污染天气机动车限行禁行方案以来，交通状况明显好转，城市区平均车流量下降约20%，这离不开广大驾驶员的理解和支持。

该负责人提醒，限行措施将持续至本月底，违反限行规定的车辆，将被罚款100元、记3分。违反限行规定被查处后，车主应尽快将车停在附近停车场、单位或家中，当天不可再次开出。

如果在罚单开出的较短时间内，还未到达附近停车处就重复被查，车主可以出示之前的罚单，交警将根据罚单开出的时间酌情处理，可以免除重复罚款。可以免除重复罚款的时间范围根据实际情况判定。如果出现上班路上被查、下班依旧开车上路的情况，交警一定会再次处罚。如果车主有异议，可以申请复议。

另外，晚报头版每天都有限行尾号提醒，您看到别忘了提醒家人，以免他们因不知情而受罚。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 姜东）