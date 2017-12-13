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限行车辆载人看病被拦 洛阳交警这一举动感动所有人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-13 09:04

　　郭伟峰在执勤

　　“我还是第一次遇到这么热心肠的交警。”昨日，陈先生深有感触地说，他儿子韧带撕裂，小腿肿得跟发面馍似的，11日下午，他开车载着儿子到医院看病，走到半路被交警拦下，原因是他的车牌尾号为“6”，当天恰好限行，这可咋办？交警接下来的举动，令他及其家人感动不已。

　　他开车载儿子看病，半路上被交警拦下

　　陈先生是浙江人，在洛阳工作生活多年。本月初，他儿子在打篮球时不慎右小腿韧带撕裂，整个小腿肿起来。11日下午，陈先生从外地出差回来，发现儿子在家养了几天伤，小腿依然未消肿，他担心有啥问题，就叫上爱人，开车载儿子去洛阳正骨医院复查。

　　陈先生说，当车行至中州路与新街交叉口时，被执勤的交警拦下。交警告诉他，当天车牌尾号为“1”或“6”的机动车限行，不管是外地车还是本地车，都不允许在洛阳上路。随后，交警让他把车停靠在路边。

　　陈先生急忙解释，交警看了看坐在后排的小陈，发现情况属实。在交警的指导下，陈先生拨打122向交警部门报备说明情况。

　　仅用时3分多钟，交警就把他们带到医院

　　陈先生报备后以为没事儿了，正准备开车走，不料又被那名交警拦下。交警的一番话令陈先生及其家人十分感动。“交警说要为我开道，不然我很容易在其他路口被别的交警拦下。”陈先生说。

　　随后，那名交警骑上警用摩托车开道，陈先生驾车紧随其后。仅用3分多钟，交警就把他们带到了医院。交警看小陈行动不便，热心地跑到急诊科借来一辆轮椅，与陈先生夫妇一起，把小陈从车里搀扶出来，送进门诊大厅。直到把小陈安顿妥当，那名交警才离开。

　　“那名交警三四十岁，中等身材，我问他的名字，他不肯说，只说自己姓郭。”陈先生说，交警离开时留了他的手机号。当晚9点多，陈先生接到郭警官打来的电话，对方询问孩子情况怎么样，并告知陈先生若接到处罚通知，可与他联系。

　　“第一次遇到这么热心肠的交警，我和家人心里一片暖意。”陈先生说，希望晚报报道一下这样的正能量。

　　这名交警热心肠，从警以来帮助过很多人

　　昨日上午，记者得知这个热心肠的交警叫郭伟峰，是瀍河交巡大队新街中队的一名交警。

　　郭伟峰说，事发当天下午，他与同事马建波、兰旭阳在中州路与新街交叉口执勤，并对过往车辆进行检查。马建波看到一辆黑色越野车沿中州路由西向东驶来，该车悬挂的是浙江车牌，车牌尾号为“6”，在当天限行之列，于是将其拦下。

　　“我们询问得知，陈先生急着送孩子去医院。”郭伟峰说，在限行期间，市民若有要紧的事儿，可以驾车出行，不过出门前要向交警部门报备，而陈先生不知道这种情况，没有事先报备。

　　考虑到陈先生情况紧急，郭伟峰和同事便按照流程让他先报备。为让陈先生一家尽快到达医院，他便骑着警用摩托车开道，把对方带到医院。“作为交警，不能仅执法，能帮群众多做些事儿就多做些。”郭伟峰说。

　　据悉，郭伟峰从警22年来，帮助过很多人，曾获得“全省优秀人民警察”等荣誉称号。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 谢育健 金峰 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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