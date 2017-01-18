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洛阳市环境空气优良天数已达199天 提前完成省政府下达的年度任务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-11 08:10

　　蓝天之下的龙门美景

　　这几天，许多市民的微信朋友圈都被蓝天和白云刷屏。昨日，记者从市环境攻坚办获得一个好消息：今年以来(截至昨日)，我市环境空气优良天数已达199天，在提前完成省政府下达的年度任务的同时，比去年同期增加36天。

　　市环境攻坚办相关负责人介绍，今年我市下大力气治理工业污染、扬尘污染、燃煤污染、机动车污染、挥发性有机物污染、城市生活污染和农业污染，进一步削减PM10、PM2.5的排放量。“对近些年突显的夏季臭氧超标问题，我市也进行了重点解决。”该负责人说。

一对新人在蓝天下拍婚纱照

　　今年，市环保部门对全市438台10蒸吨(含)以下燃煤锅炉进行了拆除或清洁能源改造，每年可减排污染物约3.3万吨；排查并取缔燃煤散烧设施设备13119个，每年可减少污染物排放约2420吨。

　　自今年3月以来，市住建部门还对53家扬尘治理不达标的企业(单位)进行处罚，共计罚款520万元，并把其中的4家企业列入黑名单。

　　同时，我市全面落实“月评比、季度扣缴、半年奖惩、年终考核”工作机制，坚持科学治污，强化政府主体责任，以日保周、以周保月、以月保季、以季保年，保障我市空气质量。（洛阳晚报记者 潘立阁/文 张斌 张怡熙/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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