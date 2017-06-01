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洛阳去年优良天数166天 水质总达标率100%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-05 08:39
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　　市区环境空气质量优良天数为166天；水质总达标率为100%；城市功能区声环境质量总达标率为83.9%……昨日，《洛阳晚报》记者从市环保局了解到，《2016年洛阳市环境质量状况公报》公布。

　　去年优良天数占全年近半

　　●在四季中，按污染程度由重到轻排序依次为：冬季、秋季、春季、夏季。

　　春、秋、冬三个季节的环境空气质量综合指数最高的均为细颗粒物，其次为可吸入颗粒物；

　　夏季环境空气质量综合指数最高的是臭氧八小时，其次是细颗粒物。

　　二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳的综合污染指数：春、秋、冬三季较为稳定，夏季较低；

　　臭氧八小时的综合指数：春、夏季较高，冬季较低。

　　全年降水平均pH值为7.11，全年酸雨发生率为0，与2015年相比持平。

　　水质总达标率100%

　　地表水环境质量

　　去年，全市7个国、省控地表水水质监测断面，年均值全部达到规划目标标准，水质总达标率为100%，与2015年相同。

　　其中，水质类别符合Ⅰ-Ⅲ类的地表水断面有6个，占国、省控水质监测断面的85.7%；伊河潭头断面水质由2015年的Ⅱ类提升为Ⅰ类，洛河长水断面水质由2015年的Ⅰ类下降为Ⅱ类，洛河白马寺断面水质由2015年的Ⅲ类下降为Ⅳ类，其他断面水质保持不变。

　　城市集中式

　　饮用水源地水质

　　洛南、张庄、李楼3个集中式饮用水水源地综合水质类别均为Ⅲ类(与2015年相同)，单项因子达标率为100%，各水源地水质综合达标率为100%。

　　声环境质量整体较好

　　●去年，我市把建成区按800米×800米均匀网格化，对城市区域声环境质量262个监测点位进行了监测。

　　城市区域昼间环境噪声平均等效声级为53.2分贝，昼间区域声环境质量属较好，与2015年相比变化不大，声环境质量未发生变化。

　　●我市还对建成区内72条主要干道151个监测点位道路交通噪声进行监测，监测路段总长度为158.7千米。

　　昼间道路交通噪声等效声级为67.1分贝，比2015年升高1.6分贝，昼间道路交通噪声质量未发生变化，道路交通噪声质量为好。城市功能区声环境质量总达标率为83.9%，比2015年下降了5.2个百分点，声环境质量级别为较好级。

　　●此外，去年，我市辐射环境质量监测点的γ辐射剂量率平均值在天然辐射本底范围内，环境电离辐射水平基本保持稳定，辐射环境质量总体较好。

　　相关链接

　　臭氧八小时，也称臭氧八小时滑动平均，即以一天中最大的连续八小时臭氧浓度均值作为评价这一天臭氧污染水平的标准。通常发生在午后光照强温度高的时段。（洛阳晚报记者 潘立阁）
[ 责任编辑：马佳佳]
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