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王晓阳先进事迹巡回报告会结束 近4000名党员干部聆听报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-09 08:34
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　　6日，王晓阳先进事迹巡回报告会第9场在栾川县举行，这也是巡回报告会的最后一场。9场报告会，场场人员爆满，场场感人肺腑，近4000名党员干部受到教育。

　　9场报告会讲述“四心”王晓阳

　　报告团成员由4人组成：郑州大学附属洛阳中心医院心内科重症监护室护士长牛晓华、该院心内科重症监护室主任李松森、该院消化内科护士长张红珺、该院主管护师张莉。

　　“确定这4位同志为报告团讲述人，是经过反复考虑的。”市卫生计生委负责人表示，他们都是王晓阳多年的同事，对王晓阳有更深入的了解，讲得真实动人。

　　5天9场报告会，每天辗转3个县，这对报告团成员的精神和身体都是一次考验。其间，大家带着极强的责任感、使命感和团队精神，互相鼓励，互相帮助。每到一地，无论多晚，大家都会提前到会场调试设备、彩排，避免出现纰漏。

　　“每讲一次王晓阳的事迹，心里都会涌现出好多以前的事，有的事甚至不敢去想，一想泪水就止不住掉下来。每一次报告会，都是对王晓阳的缅怀。”李松森说。

　　缅怀无处不在。一次，在行车途中，有人放起《美丽的草原，我的家》这首歌，牛晓华突然说，王晓阳喜欢这首歌，她还会用美声演唱。

　　正是由于报告团成员和王晓阳有着深厚的感情，每一场报告会都充满着感动。牛晓华讲述了王晓阳的“仁心”让人动容，李松森讲述的“匠心”让人敬佩，张红珺讲述的“初心”让人称赞，张莉讲述的“爱心”让人落泪……通过讲述，一个真实、可敬、生动的王晓阳，呈现在大家面前。

　　近4000名党员干部受教育

　　正是由于王晓阳为人可亲、可敬，她的事迹可信、可学，报告团走到哪里，就在哪里掀起了学习王晓阳先进事迹和崇高精神的热潮。通过此次巡回宣传活动，王晓阳同志的精神深入人心，有人说这就是“王晓阳效应”。

　　连日来，全市聆听王晓阳同志先进事迹报告会的党员干部有近4000名。栾川专场报告会结束后，栾川县审计局有关负责人专门找到报告团成员，希望得到报告团宣讲的电子光盘，回去播放给同事看。

　　新安县县委副书记张聿亭表示，该县各行各业都要掀起学习王晓阳的热潮，把学习宣传王晓阳与“两学一做”学习教育相结合，力争各项工作都有新突破、新成效，把王晓阳同志的优良品质转化为干事创业的干劲、拼劲、闯劲，转化为推动经济发展的强大动力，不忘初心、继续前行，务本责实、敢于担当。（洛阳日报记者 高峰）
[ 责任编辑：席倩倩]
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