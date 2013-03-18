王晓阳同志先进事迹巡回报告会上的“掌声”

6月1日，王晓阳同志先进事迹巡回报告会先后在偃师市、孟津县举行。1个半小时的报告会现场，掌声数次响起。

在王晓阳心中，什么最重要？和王晓阳一起朝夕相处了16年的郑州大学附属洛阳中心医院心内科重症监护室护士长牛晓华回答道，在王晓阳内心深处，患者的生命永远高于一切，患者永远是第一位的。2008年5月12日，王晓阳在介入科做完手术后，突然感觉地面晃动。一般人的本能是逃离，可王晓阳扭头就往重症监护病房跑。重症监护病房的病人还没反应过来，就传来了她那熟悉清脆的声音：“别害怕，我一直和你们在一起！”在她的带动下，科室所有医务人员守护着病人，没有一个人独自逃生。此时，台下掌声响起，这是大家为王晓阳的医德而鼓掌。

王晓阳的工作好搭档心内科重症监护室主任李松森说，心内科浸透了王晓阳无数心血。2000年，她承担起组建心脏重症监护病房的重任并担任主任。在当时，急性心肌梗死的溶栓治疗在洛阳才刚刚起步，重症患者的死亡率很高。她多次外出学习，引进并开展了多项新技术、新业务，使医院冠脉介入手术量以及围手术期并发症的控制一直处于省内前列。心脏重症监护病房的规模也从最初的3张床、1名医生、5名护士发展到如今18张床位、28名医护人员，危重患者的抢救成功率达到国内先进水平。说到这儿，台下掌声又响起。这是大家对王晓阳的医术而鼓掌。

在王晓阳的好同事、好姐妹消化内科护士长张红珺眼里，王晓阳是个什么样的人？张红珺说，王晓阳说过，无论干什么工作，都要把它干好，让大家放心，让自己安心。对于单位交给她的工作，她都努力做到最好。她白天忙着工作，下班后组织开会，撰写党支部和个人对照检查材料，熬到凌晨1点多都是常事。医院在全市率先召开了支部组织生活会和民主评议党员大会，参会率达98%，得到市有关部门的好评。在业务单位，一个人既要成为技术骨干，又要搞好党政工作，挑好两副担子很不容易，可王晓阳做到了，做得让大家服气！此时，掌声再次响起。这是大家为王晓阳的党性而鼓掌。

“王晓阳走了，她走的是身躯，她的品行、她的形象、她的精神永远留在了中心医院，留在了洛河大地。王晓阳是中心医院的骄傲，是全市医务工作者的骄傲，更是洛阳700万人民的骄傲！”当主持人刘洪宣布报告会结束时，大家起立鼓掌，经久不息。这是大家为王晓阳的精神而感动。（洛阳日报记者 高峰）