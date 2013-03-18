王晓阳同志先进事迹巡回报告会在洛宁、嵩县举行

5日，王晓阳同志先进事迹巡回报告会在洛宁、嵩县分别举行。质朴平实的语言，真实感人的故事，赢得了与会人员的阵阵掌声。

从2000年起，王晓阳组建医院重症监护室并担任主任。那时的重症监护室啥样？“只有3张床、1名医生、5名护士。”报告团成员、郑州大学附属洛阳中心医院心内科重症监护室主任李松森说。

如今，该院重症监护室已发展到拥有18张床位、28名医护人员，科室常年加床。重症监护室还开展了多项新技术研究。彼时，急性心肌梗死患者的溶栓治疗在我市刚起步，重症患者的死亡率较高。看到重症患者痛苦地离开人世，王晓阳对院领导说：“我们得加足马力，尽快提高治疗水平，不能让可挽救的生命离去。”

李松森说，王晓阳瞄准国内先进诊疗方法，每天加班加点对临时起搏器置入术等进行研究。她随身携带的黑色笔记本上，密密麻麻地写下了临时起搏器置入术的护理要点及护理体会等。为了尽快掌握血流动力学监测，她每天上班前提前1个小时去手术室学习相关技术。学成以后，她把自己积累的经验传授给同事。如今，血流动力学监测已成为该院的常规技术，每年开展300余例，为临床治疗提供了准确的信息。

“重症监护室的跨越式发展和王晓阳的努力密不可分，重症监护室的患者永远感激她！”报告团成员、该院心内科重症监护室护士长牛晓华说，“她的认真严谨、精益求精、无私奉献的精神，永远激励着我们。”

“王晓阳的一颗匠心，以及她对本职工作精益求精、锲而不舍的精神，值得每个党员干部学习！”洛宁县东宋镇党委委员丁静说。（洛阳日报记者 高峰）