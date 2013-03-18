洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

王晓阳同志先进事迹巡回报告会在洛宁、嵩县举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-08 08:42
分享到：

　　5日，王晓阳同志先进事迹巡回报告会在洛宁、嵩县分别举行。质朴平实的语言，真实感人的故事，赢得了与会人员的阵阵掌声。

　　从2000年起，王晓阳组建医院重症监护室并担任主任。那时的重症监护室啥样？“只有3张床、1名医生、5名护士。”报告团成员、郑州大学附属洛阳中心医院心内科重症监护室主任李松森说。

　　如今，该院重症监护室已发展到拥有18张床位、28名医护人员，科室常年加床。重症监护室还开展了多项新技术研究。彼时，急性心肌梗死患者的溶栓治疗在我市刚起步，重症患者的死亡率较高。看到重症患者痛苦地离开人世，王晓阳对院领导说：“我们得加足马力，尽快提高治疗水平，不能让可挽救的生命离去。”

　　李松森说，王晓阳瞄准国内先进诊疗方法，每天加班加点对临时起搏器置入术等进行研究。她随身携带的黑色笔记本上，密密麻麻地写下了临时起搏器置入术的护理要点及护理体会等。为了尽快掌握血流动力学监测，她每天上班前提前1个小时去手术室学习相关技术。学成以后，她把自己积累的经验传授给同事。如今，血流动力学监测已成为该院的常规技术，每年开展300余例，为临床治疗提供了准确的信息。

　　“重症监护室的跨越式发展和王晓阳的努力密不可分，重症监护室的患者永远感激她！”报告团成员、该院心内科重症监护室护士长牛晓华说，“她的认真严谨、精益求精、无私奉献的精神，永远激励着我们。”

　　“王晓阳的一颗匠心，以及她对本职工作精益求精、锲而不舍的精神，值得每个党员干部学习！”洛宁县东宋镇党委委员丁静说。（洛阳日报记者 高峰）
[ 责任编辑：席倩倩]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·涧西一社区有位“好老师” 带领大家快乐健身
  • ·洛阳一男婴突然窒息 好心司机火速将其送到医院
  • ·高考大幕今日拉开 洛阳市5.5万名考生走进考场
    		•
    旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
    旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
    旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
        转眼进入6月，天气早在5月中下旬已开始炎热，随着高考的结束，暑期旅游高峰也将到来。目前，洛阳旅游市场有...
  • ·后高考时代 用旅行来减压
  • ·夏日旅行 收下这些小提醒
  • ·领养台：带萌萌的它回家吧
    •  
    		 
    新闻排行
  • 洛阳：实施八大重点项目 促进城乡文化...
  • “洛阳造”无人驾驶拖拉机畅销国内市场
  • 洛阳8件民生实事提前完成
  • 机动车车牌号服务新举措陆续在洛阳落...
  • 直击洛阳2017高考第一天：首场考试结束
  • 洛阳：守正出奇 建设国际文化旅游名城
  • 栾川县大南沟村：满族风情浓 特色引游客
  • 高考大幕今日拉开 洛阳市5.5万名考生...
  • 2017年河南高考作文题出炉
  • 洛阳7岁小姑娘唱戏走红朋友圈 被央...
    		•
    百姓呼声
    哺乳期间单位无理由停缴员工社保，怎么办
    市交通局：207国道偃师段已经可以通行
    精彩图片
    十指春风绣锦色 千针万...
    专业大厨教您学做卤菜
    嵩县黄庄乡：烟叶生产...
    “洛阳造”液压转盘 填...
    精彩热帖

    高考第一天随拍

    长城

    爱心助考 为洛阳人点赞

    凯撒宫消失了
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605