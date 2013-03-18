10月底前，洛阳新增集中供热面积1000万平方米

作为今年重点民生实事之一，我市将强化供热管网配套建设，让更多百姓温暖过冬。我市出台的《2017年度城市集中供热工作推进方案》指出，今年10月底前，城市区计划新增集中供热面积1000万平方米，集中供热普及率达70%，新建、改造管网总长度72.5公里，新建、改造换热站87座。

其中，洛北城区新增供热面积占大头。洛阳热力有限公司今年将新增集中供热面积650万平方米，新建、改造管网总长度32.5公里，新建、改造换热站50座。

今年新增供热小区涉及涧西区、西工区、老城区、瀍河区及伊滨区。今冬供热期，涧西区、西工区预计新增具备供热条件的小区近30个，老城区、瀍河区共新增10多个，伊滨区新增约5个。

“目前，环城北路(新街至古仓街段)、启明西路(新街至启明南路段)的供热主管网已开工建设，启明东路(启明南路至焦枝线西侧段)、唐宫东路(新街至定鼎路段)、夹马营路(启明西路至中州东路段)的供热主管网建设也正在加紧推进，夹马营路(九都东路至中州东路段)的供热主管网正随道路改造同步敷设。”洛阳热力有限公司相关负责人说，这些供热主管网建成后，老城区、瀍河区将形成“三纵三横”的田字形供热格局，基本实现老城区、瀍河区城市集中供热全覆盖。

新区今年将新增集中供热面积290万平方米，洛阳北控水务集团新区热力分公司今年将新建、改造管网总长度约25公里，涉及金城寨街、永泰街、通衢路、滨河南路等道路沿线，还将新建、改造换热站29座。

“金城寨街等道路沿线供热管网建设已完成，其他项目均在加紧推进中。截至目前，已完成总任务的45%。”新区热力分公司相关负责人说。

高新区今年将新增集中供热面积60万平方米，洛阳高新热力有限公司将新建、改造管网总长度15公里，新建、改造换热站8座。

“在今年新增1000万平方米集中供热面积中，其中《河南省2017年加快推进供热供暖实施方案》为我市定的目标为新增870万平方米，上周省相关部门对我市的验收结果显示，目前已完成总目标任务的30%。”市供热办相关负责人说。

此外，作为今年我市重点民生工作之一，我市还将加快推进城市周边纯凝发电机组供热改造，对现有热电联产机组供热设施进行扩容改造，新增供热能力120万平方米以上。在未实现集中供热的区域加快集中供热管网延伸，优先发展集中供热，其余供热管网无法覆盖区域，按照宜气则气、宜电则电的原则，实施电代煤、气代煤改造，全年完成电代煤、气代煤合计5万户。（洛阳日报记者 赵佳）