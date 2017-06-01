洛阳多部门助力高考 考生可免费乘坐公交

洛阳网讯 一年一度的高考将于本周三、周四举行，为了保障高考各项工作顺利进行，洛阳市多部门共同协作，将保障考生有一个安全、安静、安心的考试环境。考试期间，市交警部门将加强道路疏导力度，保障交通顺畅；部分医疗机构将为考生提供医疗保障；市公交集团为考生提供免费乘车服务……

【交警部门】为考生开辟高考“绿色通道”

今日，记者从洛阳市公安局交警支队获悉，今年高考期间，市交警部门将实施以下措施，为考生提供贴心服务：

加强道路指挥疏导，确保考点及周边道路安全畅通；

开辟高考“绿色通道”，保障爱心助考和家有考生的车辆优先通行，对出现轻微交通违法行为的接送考生车辆(乘车人须出示准考证)及考务车辆，一律予以教育放行，不耽误考务工作和考生考试；

在各考点门口设置爱心服务站，为考生提供饮水、咨询等服务；在考点周边设置禁鸣标志，严格治理乱鸣喇叭等违法行为，为考生创造良好的考试环境；

遇到考生证件遗忘、赶考时间不足等紧急情况时，市交警支队可以派警车护送，确保考生安全、准时应考。

【医疗机构】为考生提供基本医疗服务

今日，市卫计委发布《2017年高考期间洛阳市医疗卫生保障工作方案》(以下简称《方案》)，以确保高考工作顺利进行。

《方案》要求，今年高考期间，市卫计监督部门要对各考场和考点周边的公共场所进行专项的卫生监督检查，指导校方对考场加强通风换气等工作，并对传染病防控措施落实情况进行巡查；市疾控部门要积极做好考试期间的传染病监测工作，指导学校做好传染病防控工作，对可能出现的各类传染病突发疫情做好预案工作；120急救指挥中心要确保考试期间急诊绿色通道通畅。

《方案》明确，今年高考期间，指定河南科技大学第一附属医院、河南科技大学第二附属医院、郑州大学附属洛阳中心医院、洛阳市第一人民医院、洛阳市第三人民医院等医疗机构作为临时定点医院，预留一定数量的床位为考生服务。这些临时定点医院还要组建好应急救治队伍，做好人员、物资等储备工作，随时准备应对处置突发事件，同时为市区18个考点学校各派驻一支医疗队，就地为考生提供基本医疗服务。此外，我市3家医疗机构设置了心理咨询门诊，为考生提供心理疏导服务：

市第五人民医院心理门诊

地址：洛龙区太康路505号

电话：0379-63232968

市精卫中心心理门诊

地址：洛龙区白马寺镇灵康巷1号

电话：0379-63781570

洛阳荣康医院心理门诊

地址：洛龙区洛白路2号

电话：0379-63769973

【公交集团】为考生提供免费乘车服务

今日，记者从市公交集团获悉，为给考生提供便捷的交通出行服务，今年高考期间，所有考生可凭2017年高考准考证，免费乘坐我市所有线路的公交车辆。这也是市公交集团连续12年为高考考生提供免费乘车服务。

高考期间，市公交集团要求全体驾驶员做好服务工作，全部营运车辆在途径各考点时要匀速行驶，禁止鸣笛，禁止进站急刹车，尽最大努力减少噪音，为高考考生营造良好的考试外部环境。

【环保部门】中考、高考期间为“禁噪期”

为了在中考、高考期间，给考生提供一个安静的复习、考试和休息环境，今日市环保局下发相关通知，加强对中考、高考期间噪声污染的控制与监督检查工作。

记者获悉，6月7、8日(高考日)及25、26日(中考日)期间为“禁噪期”。我市相关部门要严格执行中、高考期间环境噪声管理的相关规定，考场周围500米范围内24小时，禁止建筑施工、工业生产、商业网点、娱乐场所等一切可产生噪声污染的场所工作。中考、高考期间，凡违反规定的，依法予以高限处罚。(记者 郭瑛 通讯员 石海涛 耿梅 王明广 张玥 翟倩然)