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2017洛阳高考考点分布及考点攻略
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-05 08:26
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　　今年高考将于6月7日、8日进行。6月6日17时以后，考生可携带身份证、准考证前往考点，参加模拟入场演练。今年全市设54个考点，其中城市区18个考点。往年，考生在踩点时，只能在考场门口观望；今年，考生可进入考场内模拟演练。记者提前探路，为你送上高考考点攻略。

　　西工区(4个考点)

　　●市三中

　　地址：中州中路211号

　　交通：可乘坐4路、5路、9路、18路、21路、26路、34路、41路、48路、49路、56路、59路、61路、81路、101路公交车到中州中路玻璃厂路口站下车。

　　车位：学校西400米的建业凯旋广场地下停车场有大量停车位。

　　餐饮：学校对面有小饭店，附近的建业凯旋广场有大量餐馆。

　　●洛阳外国语学校

　　地址：九都路76号

　　交通：可乘坐2路、7路、8路、20路、29路、69路公交车到九都路涧东路口站下车。

　　车位：学校附近的涧东路西侧，中国银行、交通银行和移动营业厅门前可停车。

　　餐饮：涧东路上有多家饭店。

　　●市十九中

　　地址：唐宫西路46号

　　交通：可乘坐9路、11路、15路、23路、34路、40路、50路、59路、101路、102路、103路公交车到中国银行洛阳分行站下车，乘坐16路、18路、30路、32路、46路、66路、98路公交车到纱厂南路中州路口站下车，乘坐10路、22路、30路、37路、78路公交车到唐宫西路纱厂南路口站下车。

　　车位：附近的新都汇广场、解放路与唐宫路交叉口的邮政储蓄门前、解放路慢车道两侧有停车位。

　　餐饮：学校附近的纱厂南路、健康西路、新都汇广场饭店较多。

　　●市实验中学(对口)

　　地址：玻璃厂南路61号

　　交通：可乘坐17路、55路、66路公交车到玻璃厂路九都路口站下车。

　　车位：学校门口道路两侧有少量停车位。

　　餐饮：附近的九都路上有很多饭店。

　　瀍河区(2个考点)

　　●市回民中学

　　地址：熙春西路7号

　　交通：可乘坐7路、9路、41路、56路、58路、64路、79路、85路公交车在洛阳东都医院站下车，沿熙春西路向西走约100米；乘坐4路、57路、76路公交车在夹马营路熙春西路口站下车，沿熙春西路向东走约300米。

　　车位：学校门口不方便停车，启明路上有地面、地下停车场，停车位较充足。

　　餐饮：熙春东路有小吃店和回民餐厅，启明南路上也有不少饭店。

　　●市一中

　　地址：夹马营路1号

　　交通：可乘坐9路、41路、42路、56路、58路、86路、90路公交车到中州东路夹马营路口站下车，向北走约300米，乘坐4路、57路、76路公交车到夹马营路熙春西路口站下车。

　　车位：学校两侧有少量停车位。

　　餐饮：学校前道路两侧有不少餐馆，也有回民餐厅。

　　涧西区(7个考点)

　　●市二十二中

　　地址：长春路10号

　　交通：可乘坐11路、17路、19路、45路、50路、82路、95路、103路公交车。

　　车位：学校两侧没有停车位。

　　餐饮：学校门口南北两侧有小吃店和饭店。

　　●河科大附中(周山校区)

　　地址：华夏路2号

　　交通：可乘坐12路、50路、72路公交车到华夏路侯天路口站下车，乘坐39路、59路公交车到华夏路春城路口西站下车，向东走约300米。

　　车位：学校附近的侯天路、春城路两侧均可停车。

　　餐饮：卓飞路和华夏路交叉口北，卓飞路上丹尼斯附近，山水富地沿瀛洲路、华夏路有餐馆。

　　●市二中

　　地址：牡丹广场南联盟路18号(涧西小商品市场东)

　　交通：可乘坐21路、25路、29路、35路、46路、95路公交车到涧西小商品市场下车，乘坐8路、9路、69路到牡丹广场站下车，向南走约50米。

　　车位：学校临近涧西小商品市场，出入车辆较多，车位紧张。

　　餐饮：学校东西两侧的太原路、江西路上有许多餐馆。

　　●洛阳理工学院附中

　　地址：九都西路6号

　　交通：可乘坐2路、7路、8路、29路、30路、45路、69路公交车。

　　车位：学校门口没有停车位，东边黄河路，西边珠江路世纪华阳门面房前，南边九都城外可停车。

　　餐饮：附近的万达广场有许多餐馆。

　　●河洛中学

　　地址：周山东路4号

　　交通：可乘坐20路、28路、82路公交车到河洛中学站下车，乘坐2路、7路、12路、25路、59路、60路、63路公交车在河洛路口站(南昌路海关)下车，向东走约200米。

　　车位：学校门口两侧有少量停车位。

　　餐饮：附近的周山路及丽新路南北两侧有不少餐馆。

　　●市一职高(专升本)

　　地址：广文路103号

　　交通：可乘坐43路公交车直达，还可乘坐14路、31路、35路、60路、69路、72路、73路、101路、102路公交车。

　　车位：学校门口不宜停放车辆，建设路与广文路交叉口北侧附近可停车。

　　餐饮：学校门口南北两侧200米均有小饭馆，建设路与广文路交叉口南北两侧也有多家饭店。

　　●市九中(专升本)

　　地址：郑州路44号

　　交通：可乘坐8路、60路、69路、70路、72路、75路、82路、103路公交车。

　　车位：郑州路两侧有少量停车位。

　　餐饮：郑州路与西苑路交叉口东南角有多家饭店。

　　洛龙区(4个考点)

　　●洛一高

　　地址：学府街39号，考点分别是1号楼和2号楼

　　交通：可乘坐31路、38路、72路、95路、96路公交车。

　　车位：学校门口不设停车位，可在学府街及关林路人行道内侧有序停放。

　　餐饮：学校对面有一些小吃店。

　　●市八中

　　地址：龙门大道561号

　　交通：可乘坐伊滨专线、15路、29路、37路、38路、39路、42路、53路、55路、58路、60路、65路、66路、67路、69路、71路、76路、80路、81路、89路公交车。

　　车位：学校门口不设停车位，关林路两侧均可停车。

　　餐饮：学校附近关林路上有多家餐馆。

　　●市第二实验中学

　　地址：宜人路18号

　　交通：可乘坐60路公交车到学校门口下车，乘坐29路、49路公交车到元华国际下车，乘坐26路、37路、75路公交车到大张盛德美下车。

　　车位：学校附近的通济街及金城寨街两侧均可停车。

　　餐饮：学校西侧有小餐馆，太康路上有多家中高档餐馆。

　　●市十四中(专升本)

　　地址：龙门大道832号

　　交通：可乘坐53路、60路、67路、71路、80路、81路、89路、94路、99路、901路公交车到洛阳市第十四中学站下车向前50米即到。

　　车位：学校门口两侧均可停车。

　　餐饮：学校周边有汤馆、面馆、快餐店，也有较好的酒店。

　　吉利区(1个考点)

　　●市四十三中

　　地址：河阳路31号

　　交通：可乘坐85路公交车在河阳新村站下车，再步行约100米。

　　车位：学校门口两侧路边可停车。

　　餐饮：学校附近的冶戌市场周边有不少餐馆。（洛阳晚报见习记者 赵丹）

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[ 责任编辑：史戎戎]
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