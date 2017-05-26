考生高考期间可免费乘坐爱心助考车

爱心助考公益活动启动仪式现场

一年一度的高考即将来临，3日上午，由出租车、私家车、摩托车和ofo小黄车等组成的爱心助考车队整齐地停放在定鼎门遗址广场上，等待认领“爱心助考高考免费用车”爱心车贴，这意味着今年的爱心助考公益活动正式启动。

该活动由洛阳交通广播发起，由洛报集团等发起成立的中原公益团体联合会也加入了此次公益活动，联合会成员之一的公益顺风车更是其中的送考主力军。公益顺风车协会会长田津涛说，今年报名送考的私家车不下200辆。另外，豫洛铁骑俱乐部有40辆摩托车也报名参与此次爱心送考。

今年有不少爱心企业也报名参与到此次爱心助考活动中来。洛阳国泰宝源汽车销售服务有限公司从6月1日开始接受送考报名，高考期间还将结合具体情况，为考生提供一对一送考等服务。

此外，来自我市22家出租车公司的近千辆爱心出租车已准备就绪，高考期间，将为考生免费提供服务。

7日、8日，市区内的考生只要遇到风挡玻璃上贴有爱心车贴的车，均可凭准考证免费乘车去市区内任何一个考点。

此外，爱心出租车还提供“一对一”预约服务，需要用车的考生，可拨打95128热线，由用车平台统筹安排，为考生预约爱心出租车。

市运管局相关负责人介绍，我市出租车行业的“爱心送考”活动从2001年7月开始，至今已是第17个年头。除了市区的出租车，各县(市)区出租车也已启动“爱心送考”活动，考生可凭准考证免费乘车。（洛阳晚报记者 智慧 杨玉梅 通讯员 谭忠平/文 记者 张怡熙/图）