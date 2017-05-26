洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

考生高考期间可免费乘坐爱心助考车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-05 08:26
分享到：

　　爱心助考公益活动启动仪式现场

　　一年一度的高考即将来临，3日上午，由出租车、私家车、摩托车和ofo小黄车等组成的爱心助考车队整齐地停放在定鼎门遗址广场上，等待认领“爱心助考高考免费用车”爱心车贴，这意味着今年的爱心助考公益活动正式启动。

　　该活动由洛阳交通广播发起，由洛报集团等发起成立的中原公益团体联合会也加入了此次公益活动，联合会成员之一的公益顺风车更是其中的送考主力军。公益顺风车协会会长田津涛说，今年报名送考的私家车不下200辆。另外，豫洛铁骑俱乐部有40辆摩托车也报名参与此次爱心送考。

　　今年有不少爱心企业也报名参与到此次爱心助考活动中来。洛阳国泰宝源汽车销售服务有限公司从6月1日开始接受送考报名，高考期间还将结合具体情况，为考生提供一对一送考等服务。

　　此外，来自我市22家出租车公司的近千辆爱心出租车已准备就绪，高考期间，将为考生免费提供服务。

　　7日、8日，市区内的考生只要遇到风挡玻璃上贴有爱心车贴的车，均可凭准考证免费乘车去市区内任何一个考点。

　　此外，爱心出租车还提供“一对一”预约服务，需要用车的考生，可拨打95128热线，由用车平台统筹安排，为考生预约爱心出租车。

　　市运管局相关负责人介绍，我市出租车行业的“爱心送考”活动从2001年7月开始，至今已是第17个年头。除了市区的出租车，各县(市)区出租车也已启动“爱心送考”活动，考生可凭准考证免费乘车。（洛阳晚报记者 智慧 杨玉梅 通讯员 谭忠平/文 记者 张怡熙/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳去年优良天数166天 水质总达标率100%
  • ·洛阳醉酒男子往麦田里扔烟头 脚烧出泡还被行政拘留
  • ·嵩县程松玉：到药材种植企业务工入股 带全家脱贫
    		•
    泡在手机堆里的孩子
    泡在手机堆里的孩子
    泡在手机堆里的孩子
        你是手机控吗？你是“低头族”吗？你是孩子的父母吗？如果是，请你好好看看这篇泣血的倾诉，或许能让你顿悟...
  • ·搭起葡萄架 老两口说悄悄话
  • ·洛阳85岁老人陈来运的养生秘诀
  • ·夏季养生先养心 养心多喝几种汤
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳新安县发生山体塌方，道路一度中断
  • 2017洛阳高考考点分布及考点攻略
  • 今后每年6月1日，旅发集团景区免费开放
  • 新安县山石塌落阻塞道路近两个小时
  • 今天洛阳有大雨 请远离河边、山坡等危...
  • “洛阳造”液压转盘 填补国内生产空白
  • 洛阳市政府召开党组会议学习贯彻陈润...
  • 考古专家齐聚洛阳上演“三国杀”
  • 高水旺：30年前苦苦钻研，唤醒沉睡千...
  • 洛阳醉酒男子往麦田里扔烟头 脚烧出泡...
    		•
    百姓呼声
    车辆在外省发生的违章需到哪里进行处理？
    公交学生卡丢失，补办新卡需携带这些材料
    精彩图片
    洛轴中心幼儿园： 国旗...
    高新区滹沱小学新教学...
    六一儿童节 祝小伙伴开...
    老城区坛角小学组织学...
    精彩热帖

    老奶奶我推您好吗

    靓车美女

    雨夜

    雨荷
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605