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中秋“邂逅”盛会 市民出行注意避开交通管制路段
您当前的位置 ：新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 正文      来源： 洛阳网—洛阳晚报 2016-09-15 08:49
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　　中秋佳节遇上2016洛阳河洛文化旅游节。未来几天，我市交通将面临不小的压力。昨日，交警部门对假期的交通情况进行了预估。

　　两个高峰，注意错峰出行

　　市交警支队相关负责人说，预计在中秋假期第一天，也就是今天上午，我市交通将迎来第一个高峰。龙门石窟、王城公园、高铁龙门站等附近，交通压力有可能加大。中州路、九都路、王城大道、南昌路、龙门大道等主干道的车流量预计也会比较大。

　　9月17日，即假期的第三天下午，我市将迎来一轮返程交通高峰。由于按照安排，中秋假期不执行高速公路小客车免费通行的政策，所以预计除了各条高速公路，310国道、311国道、洛栾快速通道、246省道、328省道等道路的交通流量也都将增大，不想在回家时被堵在路上的市民可以选择提前返程。

　　大型活动，注意提前绕行

　　在中秋假期里，2016洛阳河洛文化旅游节的多项活动将启动，也会让活动现场周边的道路通行压力增大。其中，最主要的活动有两项：

　　9月17日9时30分，2016洛阳河洛文化旅游节开幕式将在新区体育中心广场举行，活动时间约1个小时，交警部门提醒市民届时注意避开周边拥堵路段。

　　9月17日15时至18时30分将进行2016洛阳河洛文化旅游节开幕花车巡游活动。活动路线为：新区体育中心广场——开元大道——龙门大道——通衢街——高铁龙门站广场。届时，相应路段将实施交通管制，交警部门提醒市民及时绕行。

　　道路施工，道路通行压力增大

　　近期，我市部分道路在进行施工，市民中秋假期出行，也需要注意绕行。

　　目前正在施工的道路有：

　　隋唐城路的龙门大道至牡丹桥段封闭施工，道路断行；

　　武汉路的西苑路路口至孙石路路口段、联盟路的南昌路路口至青岛路路口段、启明南路的启明西路路口至中州东路路口段正在实施道路提升改造；古城路的西苑桥南至王城大道段正在实施古城路快速化改造保通道路施工工程，易出现拥堵，过往车辆需要注意绕行；

　　洛栾快速通道的伊川县城至嵩县陆浑段道路施工，处于半封闭通行状态；

　　嵩县上纸路黄庄至纸房段全程封闭施工。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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