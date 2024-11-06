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大年初一晚 洛阳新春焰火晚会将绚丽上演
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.28 18:09
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资料图

　　火树银花辞旧岁，巳巳如意迎新年。2025年1月29日(农历正月初一)晚8时，“正月烟花上洛阳”——2025洛阳新春焰火晚会将在洛龙区宁人坊内璀璨绽放，为洛阳披上一层节日的盛装。

　　本次焰火晚会以“穿越盛唐洛阳年”为主题，通过无人机表演+焰火的方式呈现，焰火晚会分为六大精彩篇章：《序章：贺岁——五都荟洛闪耀华夏(无人机表演)》《第一篇章夏：文明肇始》《第二篇章商：甲骨华章》《第三篇章周：礼序昭宣》《第四篇章汉魏：风骨卓然》《第五篇章隋唐：盛世风华》，运用无人机、激光、特技烟花、定制网红梦幻烟花，打造盛唐国风元素大型无人机科技与烟花结合的光影盛宴，为整个洛阳的市民与国内外游客带来一场绚丽多彩的视觉体验。

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　　1月29日(农历正月初一)晚7:45，将在新华网、央广网客户端、小央观豫抖音、大象新闻客户端、顶端新闻客户端、大河报官方微博、大河报视频号、大河报抖音、大河报快手、河南日报洛阳新闻视频号、河南日报洛阳新闻抖音、大河报洛阳新闻视频号、大河报洛阳新闻抖音、大象洛阳抖音号、河南广播电视台洛阳视频号、河南商报洛阳中心(洛阳都市圈)抖音号、洛阳新闻综合频道、洛阳文旅频道、看洛客户端、洛阳融媒视频号、洛阳广电视频号、洛阳广电抖音、潮广播视频号、看洛lytv视频号、看洛抖音、直播洛阳视频号、直播洛阳抖音、洛阳日报官方微博、洛阳日报视频号、洛阳晚报官方微博、洛阳晚报视频号、洛阳头条视频号、洛阳头条抖音号、洛视频视频号、洛视频抖音、洛视频快手、洛阳网视频号、洛阳网抖音、洛阳旅游视频号、洛阳旅游抖音、洛阳网信官方微博、洛阳网信抖音、洛阳文旅集团视频号、洛阳文旅集团抖音、隋唐洛阳城视频号、如意龙门视频号、记录洛阳视频号等平台同步直播焰火晚会盛况。

资料图

　　本次焰火均为高空类品种，为了确保观赏效果与安全，建议广大市民远距离观赏。同时，焰火燃放当日，相关部门将根据实际情况对周边部分道路实施临时封闭管控，请市民朋友们提前规划出行计划，积极配合现场交警的指挥与疏导，共同营造一个安全、有序、欢乐的节日氛围。

　　>>>事关新春焰火晚会 洛阳发布最新通告

　　>>>新春焰火晚会期间洛阳将临时增加管制空域

　　>>>实行交通管制！关于2025洛阳市新春焰火晚会

　　>>>2025年洛阳市新春焰火晚会期间，部分公交线路临时调整
[ 责任编辑：潘亮 ]
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