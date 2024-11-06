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参与总人数达10万余人 “洛阳球王”创多项全省之最
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.23 21:19

　　【数说“洛阳球王”】

　　●今年共举行各级赛事7620场次，其中县区2688场、市区3072场，四个季赛决赛1500场比赛，年终总决赛360场

　　●赛事持续10个月，参与乒乓球运动的总人数达10万余人

　　●有8000多名选手参赛。其中外地近600名，随行外地人员约1500名

　　●通过文字、海报、短视频、直播、微博话题等形式在各平台刊发、推送稿件80余篇

　　●在抖音、视频号、微信、微博等平台联动传播，总曝光超2000万次

　　●#2024洛阳球王争霸赛#话题，累计发布30余条视频作品，阅读量1500万次

　　●开设抖音、视频号等多平台直播5场，累计观看人数超10万，单场最高观看人数3万

　　2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛的大幕缓缓落下，围绕这项全民健身盛宴的话题却依旧火热。这项绵延10个月的群众乒乓球单项赛事，参赛人数之多，竞技水平之高，影响范围之广，均创下全省之最，被众多选手和观众津津乐道。

　　“竞技水平高，明年还来参赛”

　　“洛阳乒乓球竞技水平高，竞争非常激烈，激发了我的求胜欲。明年我一定还来洛阳参赛。”22日的颁奖盛典现场，来自西安的61岁选手刘海锋夺得长青组冠军，荣膺“洛阳球王”称号。

　　从赛季冠军，一路杀进年终总决赛，刘海锋和每个对手的第一局比赛都采取“先输后赢”的战术：输给对方三四个球之后，敏锐分析出对手的特点，迅速制定出针对性战术，在此后比赛中克敌制胜。就这样一路3:0，直到最后的年终冠亚军决赛，再次与小组赛对手王靖相遇。此前一天，刘海锋曾以3:0战胜对手。不过“洛阳球王”赛事的高成长性特点令他始料未及。在全场观众的助威声中，两人苦战五局，直到最后一刻，刘海锋才涉险取胜。

　　“每场比赛前我都很紧张。真正开赛后，全身心的投入，就忘了紧张。与去年相比，选手实力更强，比赛秩序更好、更规范。”成功卫冕“洛阳球王”称号的吴彦增今年23岁，是河南科技大学体育学院的一名教师，曾在去年夺得年终总冠军。他说，会把自己的参赛经历分享给学生们，动员他们报名参赛，为大赛注入更多青春力量。

　　“去年的年度前三，今年勉强挤进前八；去年参加赛季决赛的选手，有的今年止步海选赛。”一场群众乒乓球赛事，为何“卷”出了新高度？洛阳市乒乓球协会会长景耀文说，丰厚的奖金，良好的赛事体系，公平公正的赛事环境，吸引了众多高水平选手竞相前来。于是，一些具有乒乓球专业背景，或者具有深厚运动基础的选手，在这场全民盛宴中脱颖而出。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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