事关博物馆文创产品开发 洛阳发布最新举措

近日，洛阳市八部门联合印发《关于推进试点博物馆文化创意产品开发的若干措施》(以下简称《措施》)。

近日，洛阳市八部门联合印发《关于推进试点博物馆文化创意产品开发的若干措施》(以下简称《措施》)。

《措施》围绕坚持社会效益优先、改革创新运营模式、创新人才管理模式、健全完善激励机制、强化保障措施5个方面，提出了15条具体举措。其中，明确以洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆、洛阳民俗博物馆等5家博物馆为试点，在设立经营主体、健全收入管理、完善激励机制、加强人才培养等方面先行先试，积极探索科学有效的博物馆运营“洛阳模式”。

《措施》提出，鼓励博物馆推广“以需定供”的互动式、菜单式服务模式，举办群众喜闻乐见的展览；设立多元化经营主体，采取独立开发、合作、授权等方式，研发设计文化文物创意衍生品以及社会教育、公共研学、特别展览、数字文创、文旅演艺、科研成果转化等文化增值服务产品；在保持博物馆公益性的基础上，充分利用形象品牌、场地空间、藏品资源和研究成果等，推动博物馆与商贸、美食、旅游等跨界融合，将博物馆打造成具有深度体验感的文旅目的地，实现博物馆可持续发展与服务质量提升的双赢。

《措施》还制定了文化创意产品开发项目收入清单，明确了文化创意产品的范畴，为落实奖励机制提供核算依据；规定了文化创意产品开发收入的用途和分配比例；明确了博物馆运营绩效评估部门，以多部门齐抓共管保障政策落实落地。市文物局将会同市财政局、市人社局，对博物馆运营工作情况进行评估，并根据评估成效，对试点单位名单进行动态调整。

《措施》自印发之日起施行，有效期为3年。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 刘秋杰）