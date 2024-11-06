本周洛阳风力较大 气温略有下降

今日，“洛阳气象”官微发布最新天气预报，据最新的气象资料分析，未来几天多受偏西气流影响，云系较多；27日受冷空气影响，风力较大，气温略有下降。 今日，“洛阳气象”官微发布最新天气预报，据最新的气象资料分析，未来几天多受偏西气流影响，云系较多；27日受冷空气影响，风力较大，气温略有下降。 具体预报如下： 今天夜里：阴天间多云。 24日(周二)：阴天间多云，西北风3级左右，气温-3℃～10℃。 25日(周三)：多云到晴天，西北风3级逐渐增大到4级左右，气温-2℃～11℃。 26日(周四)：晴天到多云，气温-2℃～8℃。 27日(周五)：多云转晴天，西北风4级左右，气温-2℃～8℃。 28日(周六)：晴天间多云，气温-3℃～8℃。 29日(周日)：晴天到多云，气温-4℃～10℃。 30日(周一)：多云到晴天，气温2℃～13℃。⑥