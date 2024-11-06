河南省首支知识产权证券化产品在深交所成功发行

23日，河南省首支知识产权证券化产品“华泰—洛阳国宏产融知识产权资产支持专项计划(专精特新)”发行敲钟仪式在深圳证券交易所举行，标志着河南省在知识产权证券化方面实现了从无到有的历史性跨越。

23日，河南省首支知识产权证券化产品“华泰—洛阳国宏产融知识产权资产支持专项计划(专精特新)”发行敲钟仪式在深圳证券交易所举行，标志着河南省在知识产权证券化方面实现了从无到有的历史性跨越。

知识产权证券化产品“华泰—洛阳国宏产融知识产权资产支持专项计划(专精特新)”发行规模为1.33亿元，票面利率为2.67%，以洛阳市25家科技创新企业的知识产权质押贷款债权作为底层资产，涵盖高端装备制造、新能源、电子信息、节能环保等多个重要领域，为企业提供了从研发到产业化的金融支持，助推知识产权价值从“知产”到“资产”的转化和应用。

知识产权证券化通过将知识产权转化为可交易的金融资产，为科技型企业提供了更加灵活多样的融资渠道。这一金融创新模式不仅有助于缓解科技型企业融资难、融资贵的问题，还能吸引更多资本关注并投资于科技创新领域，推动科技型企业的高质量发展。

近年来，洛阳围绕创新驱动发展战略，积极推动知识产权的创造、运用和保护，营造良好的创新创业生态环境。截至目前，全市有效发明专利拥有量近1.5万件，每万人口发明专利拥有量达到20.8件，2024年新增知识产权质押融资额达7.2亿元，知识产权证券化应用前景广阔。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，河南省首支知识产权证券化产品的成功发行，是洛阳在知识产权保护和运用方面取得的又一重要成果，不仅为全市科技型企业提供了新的融资渠道，也将进一步激发企业科技创新活力，提升洛阳创新形象和影响力。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 常远 文/图)