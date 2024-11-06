优化支付服务环境 提升支付便利性——中国人民银行洛阳市分行召开新闻通气会

近日，中国人民银行洛阳市分行召开新闻通气会，介绍在优化我市支付服务环境、提升支付便利性方面的举措和成效。

近日，中国人民银行洛阳市分行召开新闻通气会，介绍在优化我市支付服务环境、提升支付便利性方面的举措和成效。

聚焦“适老化”“国际化”，支付服务更贴心

据悉，今年以来，中国人民银行洛阳市分行着力完善多层次、多元化支付服务体系，持续提供优质、高效、便捷的支付服务，持续不断为提升我市支付服务水平贡献央行力量。

首先，该行持续强化机制建设，加强跨部门合作，与相关部门协同推进支付服务工作。其次，该行聚焦重点场景，实地调研并筛选特色商户，打造支付服务示范标杆，如在龙门石窟等景区先行先试，解决支付渠道不畅等问题。

同时，该行优化了外卡现金受理环境，推动重点机构和商户建立“包干互联”服务模式，配备必要设施、张贴受理标识，方便消费者选择支付方式。推动1028户商户可受理境外银行卡，覆盖4A级以上旅游景区、三星级以上酒店、博物馆、三甲医院、大型商圈、特色餐饮、机场、高铁站等“食、住、行、游、购、娱、医”七大重点领域，银行卡受理环境有效改善。优化布局1310台自助机具支持境外银行卡取现，全国性银行机构自助设备全部支持外卡取现，全市970个银行网点提供“零钱包”服务，投放“零钱包”9万余个，272个银行网点、12个外币代兑点可办理外币兑换，现金使用环境明显优化。针对特定群体，如老年人和外籍人士，该行不断提升支付服务的适老化和国际化水平，打造优质服务体验。

此外，该行聚焦软环境建设，完善支付服务保障措施，创新支付服务宣传形式，利用新媒体平台提升政策知晓度、增强支付服务影响力，并在重要活动期间提供咨询服务，取得广泛好评。

保障支付选择权，优化现金服务水平

现金作为基础支付手段，在保障公众支付权力、优化营商环境、提高金融服务普惠性等方面有着不可替代的作用。中国人民银行洛阳市分行充分保障消费者支付选择权，在不断提升移动支付便利性的同时，持续优化现金服务水平。

据悉，该行通过确保小面额零钞供应、自助机具零钞取现功能改造，提高现金存取便利性。金融机构增设适老化设施，如老年人爱心窗口等，实现现金服务网格化全覆盖。

同时，该行积极开展“零钱包”推广工作，对景区类重点现金使用场所开展“零钱包”上门配送服务，搭建景区与金融机构间零钞兑换服务联系机制，确保现金服务不缺位。

针对拒收现金行为，该行开展重点领域现金收付情况摸排，引导经营主体签订承诺书并张贴支持收现标识，并通过暗访抽查，引导金融机构提升摸排工作质量。

会上，建设银行洛阳分行、工商银行洛阳分行、交通银行洛阳分行同样就优化支付服务环境相关话题分享经验。

据悉，未来，中国人民银行洛阳市分行将以“240小时过境免签政策落地河南”为契机，持续加强与行业主管部门协同联动，指导银行、支付机构深入推动辖区优化支付服务建设，不断提升洛阳支付服务便利化水平，更好地服务社会民生，助力优化营商环境，助力洛阳实现高水平对外开放。（通讯员 李少华 马瑞瑞 王子琳）