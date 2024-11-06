老窦教子有义方（古人“鸡娃”那些事儿）

窦禹钧这个名字，您可能没听说过，但如果讲到《三字经》，很多人会背这句：“窦燕山，有义方，教五子，名俱扬。”窦燕山就是窦禹钧，“义方”在此指教子的正道，或曰家教。有人说“鸡娃”不如“鸡”自己，窦禹钧就是榜样，他当爹之前就开始努力修行！同时，他还办起书院，早早为孩子们备足了教育资源。

窦禹钧这个名字，您可能没听说过，但如果讲到《三字经》，很多人会背这句：“窦燕山，有义方，教五子，名俱扬。”窦燕山就是窦禹钧，“义方”在此指教子的正道，或曰家教。有人说“鸡娃”不如“鸡”自己，窦禹钧就是榜样，他当爹之前就开始努力修行！同时，他还办起书院，早早为孩子们备足了教育资源。

三十无子

窦禹钧出身官宦世家，祖父窦逊、父亲窦思敬在河北一带做官，留下了丰厚的家产。家庭条件这么好，窦禹钧却陷入人生困境——年三十无子，他连做梦都在琢磨如何破局。

一天夜里，祖父、父亲同入窦禹钧梦中训话：“汝早修行！缘汝无子，又寿算不永。”你不仅没儿子，命也不长，赶紧修养德行，行善积德！长辈一语惊醒梦中人，窦禹钧开始重新做人，力图扭转命运的乾坤。

有个仆人盗用窦家钱“二百千”，逃跑前留下自己十二三岁的闺女及一纸债券：“永卖此女与本宅偿所负钱。”窦禹钧烧了债券，嘱咐妻子：“好好养育，将来给她找个好人家。”后来他们不仅给这闺女配了佳偶，还以钱“二百千”陪嫁。旧仆闻讯回来哭诉谢罪，窦禹钧概不追究。

一年元宵节，窦禹钧去延庆寺烧香，在后殿拾得银二百两、金三十两。次日清晨，他到寺中等候失主。不久，有人哭着来了，他捡的正是此人为父亲赎罪的钱。

窦禹钧还资助了许多穷人，先后出钱为二十七人办丧事，陪嫁妆给二十八个孤女寻婆家。还有数十个家族因他资助得以谋生，数不清的四方贤士靠他的支持过活。

教育投资

十年后，窦禹钧又做了一个梦。祖父、父亲在梦中肯定了他的努力：“你这些年积了不少阴德，因此寿命将延长三纪(一纪十二年)，以福寿而终，死后能当神仙。”他们还告诉窦禹钧一个好消息：“赐五子，各荣显！”

不久，长子窦仪出生，年过四十的窦禹钧可谓老来得子。窦禹钧修行十载，已为自己成为一位好父亲打下坚实的基础。同时，他还做了一件大德大善之事，也算是为儿子们所做的教育投资。

窦禹钧生活节俭，家中“器无金玉之饰，室无衣帛之妾”，他把钱省下来，除了资助、救济他人，还用来藏书，办学，搞教育。据说他在自家南边建书院四十间，聚书数千卷，聘请先生授课，只要是有志于学者，都可以进他的书院读书学习；凡是四方孤寒之士没钱求学的，不管认不认识，他都提供助学金。

孟母为教子，将家搬到学校旁边，而窦禹钧直接给儿子们办学校，他的五个儿子窦仪、窦俨、窦侃、窦偁(音同撑)、窦僖，先后入书院学习，不仅有好书、好先生，还有很多优秀的同学，书院学习氛围浓厚，“其子见闻益博”。

五子登科

窦燕山的故事，史书无专门记载，但其五子登科，《宋史》中不惜笔墨给他的儿子们作传。北宋大文学家范仲淹在其祖辈留下的书册中读到窦燕山的故事，“惜其不传天下”，专门写了一篇《窦谏议录》。《三字经》更是让窦燕山名扬天下。据说广东方言中管父亲叫“老豆”，就是引用窦禹钧教子有方的故事，尊称父亲为“老窦”。

老窦自身素质过硬，据考证，他生于唐咸通十五年(公元874年)，卒于后周显德二年(公元955年)，历经唐、后梁、后唐、后晋、后汉、后周六朝，曾在北京地区及山东、河南、湖北、陕西等地为官，从唐幽州掾做到后周太常少卿、右谏议大夫。

他在各地为官之际，继续兴办书院，儿子们坐拥优质教育资源，深受学术氛围熏陶，长大后皆进士及第，人称“窦氏五龙”，成语“五子登科”由此而来。

长子窦仪，“十五能属文”“学问优博”，官至礼部尚书，深受宋太祖赵匡胤欣赏。窦仪五十三岁去世，赵匡胤哀叹：“天何夺我窦仪之速耶！”次子窦俨，“幼能属文”，官至礼部侍郎。三子窦侃，官至起居郎。四子窦偁，官至参知政事，去世时，宋太宗亲临吊唁，赠工部尚书。五子窦僖，官至左补阙。

宰相冯道跟窦禹钧是故交，曾赠诗曰：“燕山窦十郎，教子有义方。灵椿一株老，丹桂五枝芳。”

长眠北邙

回想窦禹钧三十岁做的那个梦，再看范仲淹笔下他的结局：“年八十二，沐浴别亲戚，谈笑而卒，五子八孙，皆贵显于朝廷。”他成功扭转了自己的命运！

据说全国有十八处窦禹钧墓地，其实多为衣冠冢。《宋史·窦仪传》曰：“父(窦禹钧)卒，归葬洛阳。”洛阳哪儿？近代金石学家罗振玉辑《芒洛冢墓遗文三编》收录《窦禹钧残墓志》，称窦禹钧葬于“河内村即北邙之原也”。

又据后来在洛阳出土的《窦仪墓志铭》《窦俨墓志铭》载，窦仪“葬于河南府河南县平乐乡河内村北邙原先茔之次”，窦俨“归葬于西京河南县平乐乡河内村陪先公之原”。有学者考证，河内村位于“唐平乐乡与河阴乡交界处”。如今具体在孟津哪里？感兴趣者不妨寻寻看。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）