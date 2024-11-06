洛阳众智软件：深耕数智融合赛道 探索科技前沿领域

近日，在位于涧西区的洛阳众智软件科技股份有限公司，研发人员佩戴3D眼镜测试由该企业自主研发的4DS四维仿真设计软件制作的数字化场景。

佩戴VR设备实现沉浸式交互

近日，在位于涧西区的洛阳众智软件科技股份有限公司，研发人员佩戴3D眼镜测试由该企业自主研发的4DS四维仿真设计软件制作的数字化场景。

展示全息影像产品

该企业是国家级专精特新小巨人企业。近年来，该企业把握互联网和5G产业发展趋势，引育高端软件人才，深耕数智融合赛道，探索人工智能、虚拟现实等科技前沿领域，推出一系列新产品、新场景、新服务。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 张玉书 董洁 摄）