74岁任中信：义务搜救近20年 竭力守护洛阳水上安全

12月21日6点多，天还未亮，户外气温-3℃，74岁的任中信已来到洛河上阳宫段，与洛阳神龙救援队其他队员会合，开启每周固定的冬泳训练。

任中信（中）和队友参加冬泳训练

12月21日6点多，天还未亮，户外气温-3℃，74岁的任中信已来到洛河上阳宫段，与洛阳神龙救援队其他队员会合，开启每周固定的冬泳训练。

河水温度仅有5℃左右，冰冷刺骨，任中信和其他队员依然跃入洛河畅游。“我年纪大了，身体还不错。只有坚持锻炼，才能更好地参加义务搜救。”任中信说。

成立水上搜救队，他为救人曾签“生死状”

任中信是洛阳监狱退休民警。“我打小在洛河边长大，8岁学会游泳。14岁那年夏天，我在洛河边看到一名10岁左右的小女孩在水里挣扎，情况紧急，我啥也没想，就跳进河里，最终把她救了上来。”任中信说，从那时起，他意识到，自己可以利用游泳这项技能帮助他人。

2005年2月，任中信等冬泳爱好者从媒体报道中看到一件事，有人掉进洛河，因河水冰冷，无人敢下水施救。大家在深感惋惜的同时，也萌生了成立民间救援公益组织的念头。

很快，任中信联合我市部分冬泳爱好者发起成立一支水上义务搜救队，开始自费参加公益搜救。

最初，由于设备简陋，任中信和队友为了救人不惜冒险，甚至签署“生死状”——义务搜救，一旦救援过程中出现个人事故，不求赔偿，不连累队友。

任中信既是队里年龄最大的，也是技术最全面、水性最好、威信最高的老教练，大伙儿称他为“全能教练”。在他的感召下，越来越多的游泳爱好者加入了搜救队。

参加搜救1100余次，他多次获得荣誉

2005年6月的一天，搜救队接到电话，在牡丹桥中段有一名醉酒男子跳河轻生。任中信和队友赶到现场，边跑边脱衣服，然后翻越栏杆从近10米高的桥上纵身跳下。他们将落水者救上岸后，围观的人群纷纷为他们鼓掌。

2008年春节假期的一天，任中信参加完训练，在洛阳桥旁救起一名因家庭矛盾轻生的女子。事后，女子专程来到搜救队，向任中信送上3000元现金以示感谢。被婉拒后，这名女子将一枚金戒指丢下后匆匆离开。后来，任中信将这枚戒指归还给了该女子。

“我们搜救队的口号是‘义务搜救，爱心奉献’，严禁收受钱物，严禁接受请吃，这是铁的纪律。”任中信说。

搜救队成立近20年来，任中信参加过大大小小搜救1100余次，成功救助水上遇险者365人。他先后获评“感动中原”十大年度人物及“中国好人”，获得“全国学雷锋志愿服务最美志愿者”等荣誉称号。

退居“二线”后，他并没有让自己闲下来

近20年来，洛阳神龙救援队不断发展壮大，截至今年11月底，队员已超过270人。其中，年龄超过60岁的队员有近1/5，任中信、刘和平等已超过70岁，他们在义务搜救领域继续贡献着银发力量。

最近几年，该搜救队参与搜救的队员以年轻人为主，年龄大的队员主要做好保障工作，不再参加搜救。“其实，我们这些老家伙儿经验很丰富，会量力而行的。”任中信笑着说，最终他们被队长“勒令”退居“二线”。

不在一线冲锋陷阵，任中信和其他老队员并未闲下来，他们除了参与日常的水上训练，还参加各类志愿服务活动。

每年的6月、7月、8月是溺水高发期，任中信和老队员们就去巡河、宣讲。2024年暑期，任中信累计参加巡河39次，巡河时长超过109小时，行程300多公里。同时，他还跟随搜救队到多所学校及社区开展防溺水安全宣传。

2014年年初，任中信在获评“感动中原”十大年度人物时说：“我63岁了，但身体还很好，至少还能在搜救队再干上10年。未来，我想把精力更多地放在普及安全知识上。”

如今，10年已过，任中信在公益的道路上继续铿锵前行。“我会继续担当责任，把志愿服务活动做下去，再干10年。希望身边有更多的人尤其是银发力量也加入志愿服务的行列中来，为群众服务，为城市发展献力。”任中信说。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 文/图）