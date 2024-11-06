伊滨区寇店镇：水泉荒地新“丰”景

寒冬，在万安山下一处山坳间，有数十块绿油油的麦田，附近还种有板蓝根、连翘等中药材，一条蜿蜒曲折的田间小径将各处连接起来。

寒冬，在万安山下一处山坳间，有数十块绿油油的麦田，附近还种有板蓝根、连翘等中药材，一条蜿蜒曲折的田间小径将各处连接起来。

这里位于伊滨区寇店镇水泉社区。去年，这里还是另外一番光景，山坡上、山沟里皆是撂荒地，田间道路布满荆棘，摩托车都进不去。

水泉社区位置偏僻，年轻人大量外流，老人无力耕种，导致土地撂了荒。如何改变现状，一度成为摆在社区“两委”面前的问题。社区党支部书记刘怀恩介绍，大家商议后决定，盘活闲置土地资源，发展乡村产业。

去年，看好农业发展前景的布晓伟决心投身农业，经朋友介绍，最终决定在水泉社区发展150亩种植基地。“这里地处山区，适宜发展中药材。起初我们也是想发展中药材种植。”布晓伟说。

然而，中药材种植前期投入大、见效慢，让布晓伟决定转变思路。“通过考察市场，我们决定种植100亩谷子、30亩板蓝根、20亩连翘，优化种植结构，降低前期创业风险。”他说。

今年年初，布晓伟等人在村里的配合下对荒地进行平整，并在坡地上修建了一条长约3公里、宽为2.5米的田间小道，方便大型农机田间作业。为方便后续灌溉，布晓伟又改建废弃水库并铺设管道，将2公里外的山泉水引至田间地头。

今年5月，他们结合耕地质量差异，在不同地块种植了首批谷子、板蓝根及连翘。

值得一提的是，谷子与眼前的小麦是轮作的。布晓伟介绍，每年10月收完谷子后，即可着手种植小麦，到来年6月小麦成熟后，又可以着手种植谷子，一年两茬，能有效增加收入。由于土壤肥沃，这里种植的谷子亩产超过500斤，且小米口感极佳，目前正在陆续销售，备受市场青睐。

地“忙”了，路通了，群众参与种植的积极性更高了。“我沟里的2亩地都租出去了，现在不光能拿到地租，还能通过在田间务工增加收入。”54岁居民蒋占红说。不光是他，村里还有老人参与到工作相对轻松的中药材初加工中，增加一份收入，务工人数最多时有20多人。

临走时，只见远处的挖掘机正在施工。“他们正在修路。来年，我打算对田间的核桃树、杏树进行精细化管理，通过田间道路连通各地块，实现粮、药、果产业协同发展。”对未来，布晓伟充满信心。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 张晓晨 文/图)