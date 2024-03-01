助力科技创新！建设银行洛阳分行举行科技支行挂牌仪式

4月30日，建设银行河南省分行举行科技金融特色机构挂牌仪式，建设银行洛阳分行作为分会场在洛阳自贸区科技支行举行挂牌仪式，人民银行洛阳市分行、市金融局、市工信局、市科技局等部门领导和部分科技企业代表出席挂牌仪式。

4月30日，建设银行河南省分行举行科技金融特色机构挂牌仪式，建设银行洛阳分行作为分会场在洛阳自贸区科技支行举行挂牌仪式，人民银行洛阳市分行、市金融局、市工信局、市科技局等部门领导和部分科技企业代表出席挂牌仪式。

建行洛阳分行党委书记、行长张颜君致辞

此次集中挂牌是建设银行认真贯彻党中央关于科技创新战略部署，深入落实省委省政府“科技创新在中原大地起高峰”重要指示的具体行动，也是主动融入河南发展大局、切实践行新发展理念、持续提升服务实体经济质效的重要举措。

中央金融工作会议明确提出，要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。科技金融作为“五篇大文章”之首，充分体现出党中央对科技创新的高度重视，也赋予了金融机构新的历史使命。作为一家大型国有银行，建设银行始终以服务实体经济为使命，秉承“以客户为中心”的经营理念，将大力发展科技金融作为服务实体经济、助力形成新质生产力的首要任务，全面践行金融工作的政治性、人民性。近年来，针对科技型企业创新发展的痛点难点，该行创新推出了“技术流”“投资流”等评价体系，通过差别化增信手段，将企业知识产权、技术创新等“技术流”，转化为融资融信的“资金流”，实现不看“砖头”看“专利”。围绕企业初创期、成长期、成熟期三个发展阶段，形成了覆盖全生命周期、全市场主体的3大类28个定制化、综合化产品服务套餐，全方位满足企业金融服务需求。

此次建设银行河南省分行在全省18个地市、37个网点统一挂牌科技支行和科技特色支行，充分展现了河南建行全力服务实体经济，助力形成新质生产力，为中国式现代化建设河南实践贡献金融力量的决心和信心。

下阶段，建行洛阳分行将聚焦洛阳市“5+17”重点产业链、重点产业园区等，充分发挥建设银行的科技优势、服务优势、渠道优势，积极推进商投行一体化、本外币一体化，为客户提供更加优质、更加高效、更加便捷的金融服务，为洛阳市经济社会事业发展做出新的、更大的贡献！（洛报融媒·洛阳网记者 潘亮 通讯员 赵彩艺）