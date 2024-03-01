5分钟响应、30分钟处置、24小时办结！洛阳全面服务保障“五一”假期文旅市场

及时受理、快速处置消费者诉求，5分钟响应、30分钟处置、24小时办结——今日记者从洛阳市市场监管局获悉，五一假期期间，该局将切实做好市场监管工作，全面服务保障洛阳文旅市场。

及时受理、快速处置消费者诉求，5分钟响应、30分钟处置、24小时办结——今日记者从洛阳市市场监管局获悉，五一假期期间，该局将切实做好市场监管工作，全面服务保障洛阳文旅市场。

加强食品安全监管。以米面油、肉蛋奶、果蔬茶等大宗消费食品和牡丹鲜花饼等地方特色食品、节令食品为重点品种，以大型商场超市、农批(农贸)市场、餐饮服务单位、旅游景区和车站、机场、高速公路服务区等为重点场所，突出网络食品经营等新型业态，加大监督检查力度，依法督促企业严格规范食品生产经营行为。加强农村地区、城乡接合部等重点区域食品安全监督检查，重点督促指导餐饮服务经营者严格原料采购管理，规范经营行为，防止餐饮浪费。

加强特种设备安全监管。以人员密集场所电梯、旅游景区客运索道、公园和游乐场大型游乐设施及旅游观光车辆等为重点，组织专业力量开展针对性监督检查，重点检查使用单位日常维护保养、试运行检查、定期检验、应急救援演练、作业人员持证上岗等情况。发现安全隐患及时督促整改，对不符合安全要求的依法责令停止使用，严防因设备重新启用、乘客流量激增等因素导致的设备超期使用、作业人员不足、管理措施不到位等情况发生，切实保障特种设备安全使用。

加强工业产品质量安全监管。密切跟踪节日期间重点消费品市场需求走势，加强农村地区、城乡接合部等重点区域产品质量安全监管。发布重点产品消费提示和风险提示，引导消费者科学选购安全放心的产品。

加强节日期间价格监管。加强节日消费市场价格监管和监测预警，密切关注粮油肉蛋奶、高档烟酒茶、文化娱乐等生活服务线上线下价格。聚焦“吃、住、行、游、购”等旅游消费各个环节，加强餐饮住宿、景区门票、汉服妆造等旅游相关行业价格监管，指导督促经营者落实自身价格承诺，不得擅自变更使用条件。加大市场巡查力度，畅通投诉举报渠道，及时查处哄抬价格、价格串通、价格欺诈、不按规定明码标价等价格违法行为和各类不正当竞争行为，严厉打击缺斤短两计量作弊违法行为。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，洛阳各级市场监管部门将切实维护市场秩序和消费者合法权益，根据节日市场特点，强化线上线下一体化监管，持续畅通投诉举报渠道，充分发挥12315热线和平台作用，对外地游客和广大市民的消费投诉举报事项，第一时间联系沟通、第一时间受理处置、当天办结并及时反馈。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 文/图)